У Луганській області синоптики прогнозують затихання вітру в місцях пожеж

В Луганській області, де вирують пожежі та продовжують розповсюджуватися, вітер поступово буде вщухати – вже завтра його швидкість впаде до 7-12 м\/сек. Про це начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, передає РБК-Україна. Ще цієї ночі спостерігатимуться пориви вітру до 20 м\/с, а вже в п'ятницю, 2 жовтня, швидкість вітру впаде до 7-12 м\/сек. Водночас, за прогнозом Укргідрометцентру, опадів в найближчу добу не буде. "Ні, дощів не очікуємо", - сказав Білик. Нагадаємо, протягом дня 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж в природних екосистемах, які в результаті сильного вітру з поривами до 28 м\/с швидко поширилися на значну площу. Так, Офіс Президента допускає, що масштабні пожежі в Луганській області могли виникнути внаслідок обстрілів бойовиків. 30 вересня о Луганській області було зафіксовано 146 пожеж. Зеленський не пов'язує масштабні пожежі в Луганській області з обстрілами бойовиків.