У Луганській області синоптики прогнозують затихання вітру в місцях пожеж

В Луганській області, де вирують пожежі та продовжують розповсюджуватися , вітер поступово буде вщухати – вже завтра його швидкість впаде до 7-12 м/сек. Про це начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, передає РБК-Україна.

Ще цієї ночі спостерігатимуться пориви вітру до 20 м/с, а вже в п'ятницю, 2 жовтня, швидкість вітру впаде до 7-12 м/сек.

Водночас, за прогнозом Укргідрометцентру, опадів в найближчу добу не буде. "Ні, дощів не очікуємо", - сказав Білик.

Нагадаємо, протягом дня 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж в природних екосистемах, які в результаті сильного вітру з поривами до 28 м/с швидко поширилися на значну площу.

Так, Офіс Президента допускає, що масштабні пожежі в Луганській області могли виникнути внаслідок обстрілів бойовиків.

30 вересня о Луганській області було зафіксовано 146 пожеж.

Зеленський не пов'язує масштабні пожежі в Луганській області з обстрілами бойовиків.

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