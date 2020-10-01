підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Політика
  • У Луганській області синоптики прогнозують затихання вітру в місцях пожеж
01 жовтня 2020, четвер, 17:54 6
Політика 2020-10-01T19:15:02+03:00
Українські Новини
У Луганській області синоптики прогнозують затихання вітру в місцях пожеж

У Луганській області синоптики прогнозують затихання вітру в місцях пожеж

Ольга Фандорина
пожежа, Луганська область, Лісова пожежа, пожежі в Луганській області
Лісова пожежу в Луганській області. Фото: ДСНС
Лісова пожежу в Луганській області. Фото: ДСНС

В Луганській області, де вирують пожежі та продовжують розповсюджуватися, вітер поступово буде вщухати – вже завтра його швидкість впаде до 7-12 м/сек. Про це начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, передає РБК-Україна.

Ще цієї ночі спостерігатимуться пориви вітру до 20 м/с, а вже в п'ятницю, 2 жовтня, швидкість вітру впаде до 7-12 м/сек.

Водночас, за прогнозом Укргідрометцентру, опадів в найближчу добу не буде. "Ні, дощів не очікуємо", - сказав Білик.

Нагадаємо, протягом дня 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж в природних екосистемах, які в результаті сильного вітру з поривами до 28 м/с швидко поширилися на значну площу.

Так, Офіс Президента допускає, що масштабні пожежі в Луганській області могли виникнути внаслідок обстрілів бойовиків.

30 вересня о Луганській області було зафіксовано 146 пожеж.

Зеленський не пов'язує масштабні пожежі в Луганській області з обстрілами бойовиків.

Більше новин про: пожежа Луганська область Лісова пожежа пожежі в Луганській області

В Станиці Луганській сильна пожежа: детонують вибу...
Стало відомо про нові жертви пожеж у Луганській об...
Зеленський не пов'язує масштабні пожежі в Луганськ...
У Луганській області другий день гасять лісову пож...
Захворюваність на коронавірус в Україні може збільшитися до 9 тис. випадків на добу, - ВООЗ
Виконання доходів держбюджету покращилося за 8 місяців, - Пацкан
Новини
Митна та Податкова служба за січень-вересень перерахувала на 7 млрд гривень менше, ніж заплановано 19:38
У Києві за добу на коронавірус захворіли 43 вчителі і 4 учнів 19:25
Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА. Фото: uefa.org
Динамо і Шахтар дізналися своїх суперників в Лізі чемпіонів УЄФА з футболу 19:19 Фото
Україна заборонила авіаперельоти в Нагірний Карабах і прикордонні регіони 19:04
Київ залишився в "жовтій" зоні, а Канів перевели в "червону". В Україні оновили карантинне зонування 18:54
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Сергій Притула. Фото: politeka.net
Блогер звинуватив шоумена Притулу в піарі на сліпих 14:23 Відео
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
Кучеренко заявив, що знає як позбутися транспортного колапсу в Києві 19:43
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Гривня продовжує падати. Офіційний курс на п'ятницю та вихідні 16:34
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень 07:22
Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень 11:38 Документ
більше новин
Посольство Білорусі закликало Україну не втручатися у внутрішні справи країни
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok