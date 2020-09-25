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25 вересня 2020, пʼятниця, 17:07 11
Зовнішня політика 2020-09-25T18:00:02+03:00
Українські Новини
МОЗ віднесло 50 країн у список "червоної зони" з COVID-19

МОЗ віднесло 50 країн у список "червоної зони" з COVID-19

Валерия Драгомирова
Пандемія, Коронавірус, Поширення коронавірусу, Пандемія коронавірусу, червона зона
Літак. Фото: pixabay.
Літак. Фото: pixabay.

Станом на 25 вересня Міністерство охорони здоров'я віднесло 50 країн до країн "червоної зони" з поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

При цьому щодо 15 держав, що потрапили в "червону зону", немає даних щодо поширення коронавірусної інфекції.

Зокрема, до країн "червоної зони" віднесені відкриті для українських туристів США, Мальдівські та Багамські острови, Ірак, Бразилія, Чорногорія, Об'єднані Арабські Емірати, а також закриті для українських туристів Іспанія, Франція, Чехія, Ізраїль.

До країн "зеленої зони" віднесені відкриті для українських туристів Албанія, Вірменія, Велика Британія, Сербія, Північна Македонія, Ірландія, Іран, Туреччина, Єгипет, Казахстан, Словенія, Білорусь, Сейшельські острови, Коморські острови, Кенія, Мексика, а також закриті для українських туристів Росія, Італія, Канада, Грузія, Польща, Китай, Німеччина, Кіпр і Туніс.

В Україні показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тис. населення становить 109,5.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів дозволив у період карантину в'їзд в Україну спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня.

Раніше ще сімом хасидам-нелегалам на 5 років заборонили в'їзд в Україну

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