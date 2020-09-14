Україна дозволила в'їзд ще одній категорії іноземців через вибори

Кабінет Міністрів дозволив у період карантину в'їзд в Україну спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на місцевих виборах , які відбудуться 25 жовтня.

Про це сказано в повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

"... Прийнятим документом доповнюється перелік осіб, яким дозволено в'їзд на територію України на час дії карантину: офіційними спостерігачами від іноземних держав і міжнародних організацій, які будуть вести спостереження за ходом виборчого процесу відповідних виборів", — сказано в ньому.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін заборонив в'їзд на територію України іноземців, крім окремих категорій, з 00:00 29 серпня до 00:00 28 вересня.

Крім того, Кабмін заборонив іноземцям в'їзд транзитом через Україну. До винятків про заборону підпадають особи, які є одним з подружжя, батьками, дітьми, бабусею або дідом громадянина України.

Тим часом Кабмін затвердив протиепідемічні заходи на місцевих виборах.

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