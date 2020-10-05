У Київській області почала падати захворюваність і смертність від коронавірусу

За минулу добу, 4 жовтня, у Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 порівняно з попередньою добою збільшилася на 165 осіб до 9 917, тих, хто помер, - на 1 людину до 201.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Офіційно підтверджено вже 9 917 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 825 дітей та у 1 075 медичних працівників. За добу підтверджено 165 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 16-ти дітей у віці від 6 до 17 років та у 149 дорослих", - сказано в ньому.

10 хворих було ушпиталено, вони перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 155 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом.

За весь період пандемії до стаціонарів було ушпиталено 1 293 хворих, решта 9 699 залишалися на амбулаторному лікуванні.

За добу було виписано 90 пацієнтів, у тому числі 2 дитини.

Всього видужав 5 991 хворий, включаючи 502 дітей.

"За період епідемії в Київській області помер 201 хворий з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19 (померла жінка у віці 44 роки, м. Біла Церква)", - сказано в повідомленні.

4 жовтня до Київського обласного лабораторного центру надійшло 116 повідомлень про підозру на зараження коронавірусом, всього - 13 515.

Встановлено медичне спостереження за 24 184 контактними особами хворих.

Як повідомляли Українськi Новини, з 5 жовтня, в Україні діє оновлене карантинне зонування.

Також за прогнозами ВООЗ, захворюваність коронавірусів в Україні може збільшитися до 9 тис. Випадків на добу.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини