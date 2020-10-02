У Київській області смертність від коронавірусу зросла вдвічі

У п'ятницю, 1 жовтня, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 149 осіб до 9 428, померлих - на 8 осіб до 186.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 2 жовтня 2020 на 8:00 офіційно підтверджено 9 428 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 774 дітей та у 1 026 медичних працівників. За добу підтверджено 149 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 7 дітей від 5 років до 17 років", - сказано в ньому.

З них 28 хворих госпіталізовані й перебувають на стаціонарному лікуванні, а 121 особа перебуває на амбулаторному лікуванні (під наглядом).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1 242 хворих, на амбулаторному лікуванні (під наглядом) - 8 186 осіб.

Одужали всього 5 639 осіб, з них 477 дітей у віці від 1 міс. до 17 років.

Всього за період епідемії в Київській області померло 186 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу надійшли повідомлення про 8 летальних випадків.

Як повідомляли Українські Новини, 30 вересня кількість хворих коронавірусів в Київській області збільшилася на 140 осіб до 9 279, померлих - на 4 до 178.

Також 1 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 633 до 217 661, кількість померлих від захворювання - на 68 осіб до 4 261.

Крім того, за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Київ залишився в "жовтій зоні" епідемічної небезпеки, Тернопіль залишився в "червоній" і в "червону" включений Канів (Черкаська область).

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