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05 жовтня 2020, понеділок, 09:56 5
Європа 2020-10-05T10:45:01+03:00
Українські Новини
У Парижі посилюють карантин через сплеск коронавірусу

У Парижі посилюють карантин через сплеск коронавірусу

Надежда Комендантова
Париж, Коронавірус у Франції, карантин у Франції, ковід
Париж Фото: pixabay
Париж Фото: pixabay

Париж повністю закриє всі бари з вівторка, 6 жовтня, місто буде оголошено "зоною максимального попередження" через високі показники зараження коронавірусом у той час як у світі кожні 16 секунд від коронавірусу помирає людина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Детальна інформація про нові обмеження буде оголошена в понеділок, карантинні заходи триватимуть два тижні. У неділю Франція повідомила про 12 565 нові випадки коронавірусу.

Максимальний рівень тривоги у Франції набуває чинності, коли рівень інфікування в певному регіоні перевищує 250 на 100 000 осіб і не менше ніж 30% ліжок інтенсивної терапії зарезервовані для пацієнтів з Covid-19.

"Ці заходи, незамінні в боротьбі з поширенням вірусу, будуть застосовуватися до Парижу і трьом безпосередньо оточуючих його департаментам протягом двох тижнів", - пояснили в канцелярії прем'єр-міністра.

Ресторани в місті повинні будуть встановити нові санітарні умови, щоб залишатися відкритими, а лекційні зали університетів повинні бути заповнені не більше ніж наполовину.

Ресторани та бістро, в яких подають як їжу, так і алкоголь, можуть залишатися відкритими, якщо вони реєструють контактні дані клієнтів і закриваються о 22:00.

У заяві йдеться, що робота з дому має стати пріоритетом "зараз як ніколи".

Як повідомляли Українські Новини,  в Італії добова кількість Covid-19  перевищила 2 тисячі вперше з квітня.

Також в Чехії оголосили  надзвичайний стан через коронавірус.

Тим часом захворюваність на коронавірус в Україні може збільшитися до 9 тис. випадків на добу

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