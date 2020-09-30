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30 сентября 2020, среда, 18:53 137
Европа 2020-09-30T19:00:02+03:00
Українські Новини
Чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом объявили в Чехии

Чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом объявили в Чехии

Константин Долгий
Чехия, Европа, Чрезвычайное положение, коронавирус в Европе, Коронавирус в Чехии, Пандемия коронавируса
Чехия. Фото: radio.cz
Чехия. Фото: radio.cz

Правительство Чехии одобрило предложение министра здравоохранения Романа Примулы на ввод режима чрезвычайного положения с 5 октября. Как передают Українські Новини, об этом пишут České noviny.

Режим чрезвычайного положения будет действовать в течение 30 дней и направлен на сдерживание распространения коронавируса нового типа среди населения.

На протяжении первых двух недель режима ЧП в районах с повышенным риском заражения будут закрыты средние школы. Также будет ограничено допустимое количество людей на мероприятиях на открытом пространстве и в помещении до 20 и 10 человек, соответственно.

Примула допускает, что спустя 14 дней после начала режима ЧП правительство рассмотрит более мягкие ограничительные меры, но только в том случае, если уровень заболевших коронавирусом уменьшиться.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Великобритании зараженных коронавирусом людей начали штрафовать за нарушение режима изоляции.

Также сообщалось, что в Норвегии из-за проблем с дыханием госпитализировали 83-летнего короля Харальда V.

Кроме того, в Греции заявили о первом случае смерти среди мигрантов, несколько десятков тысяч которых живут в лагерях, где риск передачи коронавируса крайне высок.

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