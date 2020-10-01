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  • В Італії добова кількість Covid-19 вперше з квітня перевищила 2 тисячі
01 жовтня 2020, четвер, 21:44 5
Світ 2020-10-01T23:15:02+03:00
Українські Новини
В Італії добова кількість Covid-19 вперше з квітня перевищила 2 тисячі

В Італії добова кількість Covid-19 вперше з квітня перевищила 2 тисячі

Валерия Драгомирова
Італія, Коронавірус, коронавірус в Європі, коронавірус в Італії
Італія. Фото: pixabay
Італія. Фото: pixabay

В четвер, 1 жовтня, в Італії вперше з кінця квітня кількість заражень коронавірусом перевищила 2 тисячі випадків за один день у той час, як Словаччина повторно ввела надзвичайний стан через Covid-19.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Італії.

У країні зафіксували 2548 нових випадків зараження коронавірусом. Частково це зростання пояснюється новим рекордом тестувань за добу - 118 236.

За добу зареєстровано 24 смерті, пов'язані з коронавірусом - набагато менше, ніж фіксували в березні та квітні, в розпал пандемії.

Останній раз в Італії було зареєстровано понад 2 тисячі випадків захворювання 29 квітня. У той же день померли 323 людини.

Італія стала першою країною в Європі, сильно ураженою COVID-19, і має найбільшу кількість загиблих на континенті 35 918.

Завдяки одному з найсуворіших карантинів у світі уряду вдалося до літа взяти епідемію під контроль.

За останні два місяці кількість нових випадків захворювання повільно зростала, проте залишилося набагато нижче, ніж в інших країнах Європи.

Як повідомляли Українські Новини, в Чехії уряд схвалив введення режиму надзвичайного стану з 5 жовтня.

Крім того, у Норвегії з утрудненим диханням в лікарню доставили короля Харальда V.

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