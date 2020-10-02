У світі кожні 16 секунд від коронавірусу помирає людина, - Ляшко

той час, як президент США Дональд Трамп захворів коронавірусів . В світі від ускладнень коронавірусу кожні 16 секунд помирає людина у в ефірі "Українського радіо" повідомив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко Про цеповідомив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко .

Так, Ляшко зазначив, що уряд ініціював перед Верховною Радою збільшення суми штрафів за порушення санітарних норм.

"Така відповідальність передбачена вже зараз. Але уряд України ініціювало перед Верховною Радою збільшення суми штрафів за порушення санітарних норм. На жаль, депутати поки не проголосували за це збільшення. Я хотів би, щоб ми розуміли: контроль контролем, але свідоме ставлення до дотримання протиепідемічних норм - це турбота не тільки про своє здоров'я, але і зокрема про літніх людей", - сказав він.

Ляшко підкреслив, наскільки небезпечна хвороба, озвучивши статистику із смертності від коронавірусу в світі.

"У світі по одній людині кожні 16 секунд помирає від коронавірусної хвороби. Хвороба небезпечна, тому дотримання санітарних норм має бути аксіомою до тих пір, поки не з'являться імунобіологічні препарати ", ─ зазначив лікар.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії добова кількість Covid-19 перевищила 2 тисячі вперше з квітня.

Також в Чехії оголосили надзвичайний стан через коронавірус.

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