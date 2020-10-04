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04 жовтня 2020, неділя, 21:31 4
Вибори 2020-10-04T23:45:01+03:00
Українські Новини
Дружину померлого депутата Давиденка зареєстрували кандидатом в окрузі №208 Чернігівської області

Дружину померлого депутата Давиденка зареєстрували кандидатом в окрузі №208 Чернігівської області

Елена Новикова
ЦВК, Чернігівська область, Валерій Давиденко, Виборчий округ №208, Людмила Давиденко, Виборчий округ
Людмила Давиденко. Фото: slovoidilo.ua
Людмила Давиденко. Фото: slovoidilo.ua

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала дружину померлого депутата Верховної Ради Валерія Давиденка Людмилу кандидатом на окрузі № 208 Чернігівської області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ЦВК, передають Українські Новини.

"На виконання рішення Верховного Суду Комісія зареєструвала кандидата в народні депутати України, який балотується на окрузі № 208 у порядку самовисування на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року, Людмилу Давиденко", - йдеться в ньому.

Зазначено, що Давиденко братиме участь у виборах як самовисуванка.

ЦВК внесла відповідні зміни до постанови від 29 вересня № 317 "Про форму, колір і текст виборчого бюлетеня на проміжних виборах депутата 25 жовтня для голосування в одномандатному виборчому окрузі № 208", доповнивши її додаток відомостями про зазначеного кандидата в депутати.

Як повідомляли Українськi Новини, 29 вересня на засіданні Центральна виборча комісія прийняла рішення відмовити Людмилі Давиденко і ще 7 громадянам в реєстрації кандидатами в депутати Верховної Ради в окрузі №208 Чернігівської області через відсутність документів.

Також генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що основною версією смерті Давиденка є самогубство.

Печерський районний суд Києва продовжив арешт підполковника Служби безпеки України, який підозрюється у вимаганні у підприємця 250 тис. доларів за нерозголошення даних про обставини смерті Давиденка, проте знизив альтернативну заставу з 9 млн гривень до 1 млн гривень.

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