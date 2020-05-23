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  • У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка
23 травня 2020, субота, 20:19 68
Події 2020-05-23T21:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка

У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка

Надежда Комендантова
Валерій Давиденко, смерть Давиденка, смерть депутата, загибель депутата
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City

У Києві знайдений мертвим депутата Верховної Ради, члена депутатської групи "Довіра" Валерія Давиденка.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні в Києві у власному офісі, в туалеті, був знайдений труп народного депутата Валерія Давиденко з вогнепальним пораненням голови. На місці працює слідчо-оперативна група поліції", - написав він.

Геращенко наголосив, що поліція і прокуратура будуть перевіряти всі можливі версії події.

Давиденко був депутатом від округу №208 у Чернігівській області.

В парламенті 8 скликання входив у фракцію "Блок Петра Порошенка".

Поліція у будівлі, де був знайдений мертвим нардеп Валерій Давиденко (Фото - Telegram Сергія Лещенка)Поліція у будівлі, де був знайдений мертвим нардеп Валерій Давиденко (Фото - Telegram Сергія Лещенка)

Як повідомляли Українські Новини, ранее Давиденко вимагав від чинної влади терміново відновити жорсткий контроль над цінами на соціально значущі продукти в умовах загальнонаціонального карантину для запобігання поширення коронавірусу.

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