Смерть депутата Давиденка розслідують як самогубство, — Венедіктова

Генеральний прокурор Венедіктова Ірина заявляє, що основною версією смерті депутата Верховної Ради Валерія Давиденко (група "Довіра"), якого в травні цього року у Києві знайшли застреленим, є самогубство.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"Основною версією на сьогодні залишається самогубство", - сказала генпрокурор.

При цьому, за її словами, не відкидаються й інші версії.

Венедіктова впевнена, що відповідь на всі питання дасть слідство.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція і Офісу генпрокурора відкрили кримінальне провадження за фактом смерті депутата Верховної Ради Валерія Давиденка.

Депутат Верховної Ради Валерій Давиденко (група "Довіра"), якого знайшли застреленим у власному офісі, у квітні задекларував повернення йому боргу в сумі 41,4 млн гривень.

Центральна виборча комісія (ЦВК) призначила проміжні вибори в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область), обраний в якому депутат Верховної Ради Валерій Давиденко (група "Довіра") помер, на день, в який в Україні мають пройти чергові місцеві вибори - неділю, 25 жовтня.