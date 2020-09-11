Співробітникові СБУ, який вимагав $250 тисяч хабара в справі Давиденка, на 8 мільйонів зменшили заставу

Печерський районний суд Києва продовжив арешт підполковника Служби безпеки України, який підозрюється у вимаганні у підприємця 250 тис. доларів за нерозголошення даних про обставини смерті депутата Верховної Ради Валерія Давиденка (група "Довіра"), водночас знизивши альтернативну заставу з 9 млн гривень до 1 млн гривень.

Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Суд частково задовольнив клопотання слідчого ДБР про продовження арешту підозрюваного.

Таке рішення суд прийняв 2 вересня.

Термін арешту продовжено до 2 жовтня, тобто на місяць.

У разі внесення застави, співробітник СБУ повинен носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

Як повідомляли Українськi Новини, генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що основною версією смерті депутата Верховної Ради Валерія Давиденка (група "Довіра") є самогубство. Тіло Давиденка було знайдено в туалеті в його офісі в Києві.

Суд заарештував співробітника СБУ, підозрюваного у вимаганні 250 тис. доларів у підприємця за нерозголошення даних про обставини смерті депутата Ради Давиденка, а також його майно.

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