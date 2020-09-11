Співробітникові СБУ, який вимагав $250 тисяч хабара в справі Давиденка, на 8 мільйонів зменшили заставу

Печерський районний суд Києва продовжив арешт підполковника Служби безпеки України, який підозрюється у вимаганні у підприємця 250 тис. доларів за нерозголошення даних про обставини смерті депутата Верховної Ради Валерія Давиденка (група "Довіра"), водночас знизивши альтернативну заставу з 9 млн гривень до 1 млн гривень. Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини. Суд частково задовольнив клопотання слідчого ДБР про продовження арешту підозрюваного. Таке рішення суд прийняв 2 вересня. Термін арешту продовжено до 2 жовтня, тобто на місяць. У разі внесення застави, співробітник СБУ повинен носити електронний браслет і здати закордонний паспорт. Як повідомляли Українськi Новини, генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що основною версією смерті депутата Верховної Ради Валерія Давиденка (група "Довіра") є самогубство. Тіло Давиденка було знайдено в туалеті в його офісі в Києві. Суд заарештував співробітника СБУ, підозрюваного у вимаганні 250 тис. доларів у підприємця за нерозголошення даних про обставини смерті депутата Ради Давиденка, а також його майно.