ЦВК відмовила 8 громадянам у реєстрації кандидатами в депутати Ради в окрузі №208 Чернігівської області

ЦВК відмовила в реєстрації кандидатами 8 громадянам в окрузі №208. Фото: пресслужба ЦВК

ЦВК відмовила в реєстрації кандидатами 8 громадянам в окрузі №208. Фото: пресслужба ЦВК

Тоді як ЦВК зареєструвала 30-річну дружину екснардепа Капліна кандидатом в депутати Ради, Центральна виборча комісія відмовила 8 громадянам у реєстрації кандидатами в депутати Верховної Ради в окрузі №208 Чернігівської області через відсутність документів, необхідних для реєстрації.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК, передають Українські Новини.

"29 вересня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого комісія відмовила в реєстрації 8 кандидатам у народні депутати України, висунутих в окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року. А саме: Голікова В.В., висунутого політичною партією "Старт", Монахової Я.Д. - політичною партією "Енергія", Нечепорука І.А. - партією "Русь", Озіашвілі Г.З. - політичною партією "Мрія", Григор'євої В.А. - політичною партією "Блок Дмитра Голубова", Дарманського А.Ю. - політичною партією "Молодь до Влади", Пельтек А.Д. - політичною партією "Блок Михайла Саакашвілі", Давиденко Л.А. - в порядку самовисування", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, рішення прийнято у зв'язку з відсутністю документів, необхідних для реєстрації, або невідповідністю поданих ними документів вимогам виборчого законодавства.

Таким чином, у вівторок комісія завершила процес реєстрації кандидатів у депутати в окрузі № 208.

Всього зареєстровано 17 кандидатів.

Крім того, було зареєстровано 2 довірених осіб кандидата Михайла Цисельського і внесено зміни до складу окружної виборчої комісії з виборів депутата.

Як повідомляли Українські новини, вибори пройдуть 25 жовтня у зв'язку зі смертю обраного в цьому окрузі депутата Ради Валерія Давиденка.

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