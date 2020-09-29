підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Політика
  • Вибори
  • ЦВК відмовила 8 громадянам у реєстрації кандидатами в депутати Ради в окрузі №208 Чернігівської області
29 вересня 2020, вівторок, 21:45 6
Вибори 2020-09-29T23:00:02+03:00
Українські Новини
ЦВК відмовила 8 громадянам у реєстрації кандидатами в депутати Ради в окрузі №208 Чернігівської області

ЦВК відмовила 8 громадянам у реєстрації кандидатами в депутати Ради в окрузі №208 Чернігівської області

Александр Савич
ЦВК, Чернігівська область, реєстрація кандидатів
ЦВК відмовила в реєстрації кандидатами 8 громадянам в окрузі №208. Фото: пресслужба ЦВК
ЦВК відмовила в реєстрації кандидатами 8 громадянам в окрузі №208. Фото: пресслужба ЦВК

Тоді як ЦВК зареєструвала 30-річну дружину екснардепа Капліна кандидатом в депутати Ради, Центральна виборча комісія відмовила 8 громадянам у реєстрації кандидатами в депутати Верховної Ради в окрузі №208 Чернігівської області через відсутність документів, необхідних для реєстрації. 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК, передають Українські Новини.

"29 вересня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого комісія відмовила в реєстрації 8 кандидатам у народні депутати України, висунутих в окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року. А саме: Голікова В.В., висунутого політичною партією "Старт", Монахової Я.Д. - політичною партією "Енергія", Нечепорука І.А. - партією "Русь", Озіашвілі Г.З. - політичною партією "Мрія", Григор'євої В.А. - політичною партією "Блок Дмитра Голубова", Дарманського А.Ю. - політичною партією "Молодь до Влади", Пельтек А.Д. - політичною партією "Блок Михайла Саакашвілі", Давиденко Л.А. - в порядку самовисування", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, рішення прийнято у зв'язку з відсутністю документів, необхідних для реєстрації, або невідповідністю поданих ними документів вимогам виборчого законодавства.

Таким чином, у вівторок комісія завершила процес реєстрації кандидатів у депутати в окрузі № 208.

Всього зареєстровано 17 кандидатів.

Крім того, було зареєстровано 2 довірених осіб кандидата Михайла Цисельського і внесено зміни до складу окружної виборчої комісії з виборів депутата.

Як повідомляли Українські новини, вибори пройдуть 25 жовтня у зв'язку зі смертю обраного в цьому окрузі депутата Ради Валерія Давиденка.

Більше новин про: ЦВК Чернігівська область реєстрація кандидатів

Рада внесла зміни до Митного кодексу
У "Нафтогазі" назвали ціну на газ для українців у жовтні
Новини
Аваков назвав Фокіна "махровим ідіотом" і запропонував "гнати" його на пенсію 23:38
На Трухановому острові виловлять собак, які покусали радницю Єрмака 23:22
Майже половину води, яка подається в домівки киян, очищають без хлору, - Кличко 22:50
Українські авіакомпанії продовжують літати в Баку 22:35
Марш пам'яті жертв Бабиного Яру відбувся в Києві 29 вересня. Фото: JewishNews
Марш пам'яті жертв Бабиного Яру відбувся у Києві сьогодні 22:19
більше новин
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Буксирна компанія "Аксон Шиппінг" виступила з заявою про недобросовісну конкуренцію та чорний піар проти себе 15:30
Глава Южненського АПМУ Широков перевищив повноваження, дозволивши працювати буксиру "Витязь", - ЗМІ 17:04
Кум Ситника оцінив життя вбитої ним людини в 3000 грн, — ЗМІ 18:08
Мер Умані Цебрій не зможе балотуватись вдруге через невірно подані документи, - політолог 12:29
більше новин
Майже 60% жителів Донецької і Луганської областей на місцевих виборах проголосують за ОПЗЖ, - опитування 13:57
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Електоральні орієнтації населення Донецької та Луганської областей (підконтрольні території) 12:00 Прес-реліз
Вакцину від коронавірусу розробили в американській компанії Johnson&Johnson 11:34
В Україні оновили карантинні зони. Повний список змін 06:00
більше новин
Кабмін змінив процедуру в'їзду в Україну іноземців на час пандемії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok