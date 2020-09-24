ЦВК затвердила форму і колір бюлетенів на місцевих виборах

Центральна виборча комісія затвердила форму і колір виборчих бюлетенів на місцевих виборах, які в цьому році будуть кардинально відрізнятися від старих. Про це йдеться в повідомленні комісії, передають Українські Новини. Так, бюлетень: з виборів депутатів Верховної Ради Криму і обласних рад буде блакитного кольору; з виборів депутатів районної ради - світло-зеленого кольору; з виборів депутатів міської ради - світло-жовтого кольору; з виборів депутатів районної міської ради - світло-сірого кольору; з виборів депутатів сільської, селищної ради - кремового кольору; з виборів сільського, селищного, міського голови - світло-рожевого кольору. При цьому встановлено, що виборчі бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку. Як повідомляли Українські новини, 136 тис. правоохоронців забезпечуватимуть громадський порядок під час місцевих виборів. Також раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що вибори на Донбасі провести неможливо.