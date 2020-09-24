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24 вересня 2020, четвер, 20:38 7
Вибори 2020-09-24T20:59:29+03:00
Українські Новини
ЦВК затвердила форму і колір бюлетенів на місцевих виборах

ЦВК затвердила форму і колір бюлетенів на місцевих виборах

Александр Савич
Місцеві вибори, бюлетень, Місцеві вибори-2020
ЦВК затвердила форму і колір бюлетенів на виборах 25 жовтня. Фото: censor.net
ЦВК затвердила форму і колір бюлетенів на виборах 25 жовтня. Фото: censor.net

Центральна виборча комісія затвердила форму і колір виборчих бюлетенів на місцевих виборах, які в цьому році будуть кардинально відрізнятися від старих.

Про це йдеться в повідомленні комісії, передають Українські Новини.

Так, бюлетень:

  • з виборів депутатів Верховної Ради Криму і обласних рад буде блакитного кольору;
  • з виборів депутатів районної ради - світло-зеленого кольору;
  • з виборів депутатів міської ради - світло-жовтого кольору;
  • з виборів депутатів районної міської ради - світло-сірого кольору;
  • з виборів депутатів сільської, селищної ради - кремового кольору;
  • з виборів сільського, селищного, міського голови - світло-рожевого кольору.

При цьому встановлено, що виборчі бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку.

Як повідомляли Українські новини, 136 тис. правоохоронців забезпечуватимуть громадський порядок під час місцевих виборів.

Також раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що вибори на Донбасі провести неможливо.

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