Київ залишився в "жовтій" зоні, а Канів перевели в "червону". В Україні оновили карантинне зонування

За результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Київ залишився в "жовтій зоні" епідемічної небезпеки , Тернопіль залишився в "червоній" і в "червону" включений Канів (Черкаська область).

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Нове зонування почне діяти з 00:00 5 жовтня.

Вінниця, Луцьк, Дніпро, Львів, Миколаїв, Полтава з "жовтої зони" перейшли в "помаранчеву", в ній залишилися Ужгород, Івано-Франківськ, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці.

В "помаранчевій зоні" також залишилися Ірпінь, Фастів, Баришівський і Києво-Святошинський райони Київської області.

Житомир та Запоріжжя залишилися в "жовтій зоні".

Як повідомляли Українські Новини, з 28 вересня Київ був переведений з "помаранчевої зони" епідемічної небезпеки в "жовту", Тернопіль - з "помаранчевої" в "червону".

Крім того, у Полтаві заявили про випадок повторного діагностування COVID-19.

Також керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт прогнозує, що в найближчі місяці кількість нових випадків коронавірусної інфекції в Україні може скласти 7-9 тис. на день.

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