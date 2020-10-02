У Білорусі позбавили акредитації всі іноземні ЗМІ

Білорусь з 2 жовтня позбавила акредитації усі іноземні ЗМІ, переакредитація за новим порядком буде проходити з наступного тижня, тоді як раніше Білорусь звинуватила Україну у втручанні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Білорусі.

Повідомляється, що нове положення про порядок акредитації в Білорусі журналістів іноземних ЗМІ передбачає подачу документів в електронному форматі, скорочення термінів розгляду заявок з 20 до 5 днів для тимчасової акредитації та з 60 до 30 днів для постійної, а також врегулювання роботи фрілансерів у інтересах закордонного ЗМІ.

У зв'язку з прийняттям нового положення дію виданих раніше акредитаційних карток офіційно припиняється з 2 жовтня. З 5 жовтня комісія з питань акредитації почне працювати в новому складі, приймання електронних заявок також стартує в цей день.

Як повідомляли Українські новини, Білорусь посилила кордон з Україною.

Також після президентських виборів білоруси почали частіше їздити в Україну.

Згідно з незалежними екзит-полами, на президентських виборах в серпні цього року Лукашенко отримав трохи більш як 16% голосів.

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