підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
02 жовтня 2020, пʼятниця, 20:23 4
Політика 2020-10-02T21:00:02+03:00
Українські Новини
У Білорусі позбавили акредитації всі іноземні ЗМІ

У Білорусі позбавили акредитації всі іноземні ЗМІ

Ольга Фандорина
ЗМІ, Білорусь, Акредитація
Прапор. Фото: pixabay
Прапор. Фото: pixabay

Білорусь з 2 жовтня позбавила акредитації усі іноземні ЗМІ, переакредитація за новим порядком буде проходити з наступного тижня, тоді як раніше Білорусь звинуватила Україну у втручанні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Білорусі.

Повідомляється, що нове положення про порядок акредитації в Білорусі журналістів іноземних ЗМІ передбачає подачу документів в електронному форматі, скорочення термінів розгляду заявок з 20 до 5 днів для тимчасової акредитації та з 60 до 30 днів для постійної, а також врегулювання роботи фрілансерів у інтересах закордонного ЗМІ.

У зв'язку з прийняттям нового положення дію виданих раніше акредитаційних карток офіційно припиняється з 2 жовтня. З 5 жовтня комісія з питань акредитації почне працювати в новому складі, приймання електронних заявок також стартує в цей день.

Як повідомляли Українські новини, Білорусь  посилила кордон з Україною.

Також після президентських виборів білоруси  почали частіше їздити в Україну.

Згідно з незалежними екзит-полами, на президентських виборах в серпні цього року Лукашенко  отримав трохи більш як 16% голосів.

Більше новин про: ЗМІ Білорусь Акредитація

В "Пущі-Водиці" проходять обшуки після скандалу з проживанням Венедіктової на держдачі
Антирекорд із захворюваності на коронавірус зростає попри зменшення тестувань
Новини
В Україну прийде потепління, але місцями пройдуть дощі. Де чекати потепління 3 жовтня 21:00
Кернес отримав негативний результат тесту на COVID-19 20:32
У Білорусі позбавили акредитації всі іноземні ЗМІ 20:23
У Києві штурмом брали квартиру інтернет-шахрая. Поранено поліцейського 20:12
ПФУ направив ще 1,1 млрд гривень на фінансування пенсій за жовтень 20:00
більше новин
Мінфіну необхідно послабити податковий тиск на гральний бізнес, - експерти 15:28
Швидке формування регулятора грального бізнесу дасть позитивний сигнал міжнародним інвесторам, - думка 15:32
Податок на виграш з гравця вводити не можна, - думка 16:14
САП стримує хід справи розслідування НАБУ про причетність мера Білої Церкви Геннадія Дикого до корупційної схеми 18:21
Старт роботи грального бізнесу допоможе вивести багато грошей з тіні, - експерти 15:41
більше новин
Гривня продовжує падати. Офіційний курс на п'ятницю та вихідні 16:34
"Я стверджую, що за цим злочином стояв Путін". Навальний дав перше інтерв'ю після отруєння 14:43
Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень 11:38 Документ
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень 07:22
Жовтень почався з нового коронавірусного антирекорду 09:19
більше новин
В Україні за добу 4 633 нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok