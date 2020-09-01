Білоруси почали частіше їздити в Україну після президентських виборів

Після 9 серпня, дня виборів президента Республіки Білорусь , кількість білорусів, що прибули в Україну, зросла втричі.

Про це сказано у відповіді Державної прикордонної служби на запит Українських Новин.



"Кількість фактів перетину державного кордону України громадянами Республіки Білорусь в період з 10.08.2020 по 31.08.2020 становить 36 370 — в напрямку "на в'їзд" і 36 398 — в напрямку "на виїзд", — сказано в ньому.



Також агентство просило інформацію про кількість фактів перетину кордону України білорусами за липень, до президентських виборів.



"Для порівняння в період з 10.07.2020 по 31.07.2020 на в'їзд в Україну державний кордон перетнули 12 252 громадянин Республіки Білорусь, на виїзд — 11 463 громадянина РБ ", - сказано у відповіді.





Як повідомляли Українськi Новини, 9 серпня в Білорусі пройшли вибори Президента.



За даними екзит-пол, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року, отримав майже 80% голосів.

Тисячі людей вийшли на акції протесту.



Між ними та правоохоронцями сталися численні сутички.

Сотні людей були затримані.

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