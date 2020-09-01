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01 вересня 2020, вівторок, 18:16 5
Силові структури 2020-09-01T19:15:02+03:00
Українські Новини
Білоруси почали частіше їздити в Україну після президентських виборів

Білоруси почали частіше їздити в Україну після президентських виборів

Валерия Драгомирова
Білорусь, Україна-Білорусь, Вибори президента Білорусі
Аеропорт. Фото: pixabay
Аеропорт. Фото: pixabay

Після 9 серпня, дня виборів президента Республіки Білорусь, кількість білорусів, що прибули в Україну, зросла втричі.

Про це сказано у відповіді Державної прикордонної служби на запит Українських Новин.


"Кількість фактів перетину державного кордону України громадянами Республіки Білорусь в період з 10.08.2020 по  31.08.2020 становить 36 370 — в напрямку "на в'їзд" і 36 398 — в напрямку "на виїзд", — сказано в ньому.

Також агентство просило інформацію про кількість фактів перетину кордону України білорусами за липень, до президентських виборів.

"Для порівняння в період з 10.07.2020 по 31.07.2020 на в'їзд в Україну державний кордон перетнули 12 252 громадянин Республіки Білорусь, на виїзд — 11 463 громадянина РБ ", - сказано у відповіді.



Як повідомляли Українськi Новини, 9 серпня в Білорусі пройшли вибори Президента.

За даними екзит-пол, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року, отримав майже 80% голосів.

Тисячі людей вийшли на акції протесту.

Між ними та правоохоронцями сталися численні сутички.

Сотні людей були затримані.

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