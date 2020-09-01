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01 сентября 2020, вторник, 18:16 116 Документ
Силовые структуры 2020-09-01T18:16:08+03:00
Українські Новини
Белорусы начали чаще ездить в Украину после президентских выборов: прибывших стало втрое больше

Белорусы начали чаще ездить в Украину после президентских выборов: прибывших стало втрое больше

Валерия Драгомирова
Госпогранслужба, Въезд в Украину, выборы в Беларуси, Белорусы
Аэропорт. Фото: pixabay
Аэропорт. Фото: pixabay

После 9 августа, дня выборов президента Республики Беларусь, количество прибывших в Украину белорусов увеличилось втрое.

Об этом говорится в ответе Государственной пограничной службы на запрос Українських Новин.

"Количество фактов пересечения государственной границы Украины гражданами Республики Беларусь в период с 10.08.2020 по
31.08.2020 составляет 36 370 - в направлении "на въезд" и 36 398 - в направления "на выезд", - сказано в нем.

Также агентство запрашивало информацию о количестве фактов пересечения границы Украины белорусами за июль, до президентских выборов.

"Для сравнения в период с 10.07.2020 по 31.07.2020 на въезд в Украину государственную границу пересекли 12 252 гражданина
Республики Беларусь, на выезд - 11 463 гражданина РБ", - говорится в ответе.



Как сообщали Українськi Новини, 9 августа в Беларуси прошли выборы Президента.

По данным экзитпола, действующий глава государства Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года, получил почти 80% голосов.
Тысячи людей вышли на акции протеста.

Между ними и правоохранителями произошли многочисленные столкновения.
Сотни людей были задержаны.

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