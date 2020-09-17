Білорусь закриває кордон з Польщею і Литвою, кордон з Україною підсилюють

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про закриття кордонів із заходу, а також про посилення держкордону з Україною, яка за його словами, готує знищення Білорусі. Про це повідомляє видання TUT.BY. Він заявив, що змушений також закрити кордон з Литвою і Польщею. "Ми змушені відвести війська з вулиць, пів армії поставити під рушницю і закрити державний кордон із заходу - з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашою братською Україною", - заявив Лукашенко. Лукашенко також звернувся до народів Литви, Польщі та України, попросивши їх протистояти розв'язуванню війни. "Зупиніть своїх божевільних політиків, не дайте розв'язатися війні", - закликав Лукашенко. Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко просив Україну "повернути" опозиціонерів Антона Родненкова і Івана Кравцова, які не збиралися просити в України політичного притулку. Тим часом Верховна Рада визнала недемократичний характер виборів президента Білорусі, а оприлюднені результати такими, що не відбивають реального волевиявлення білоруських громадян.