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17 вересня 2020, четвер, 21:18 10
Політика 2020-09-17T22:00:03+03:00
Українські Новини
Білорусь закриває кордон з Польщею і Литвою, кордон з Україною підсилюють

Білорусь закриває кордон з Польщею і Литвою, кордон з Україною підсилюють

Ольга Фандорина
Білорусь, Кордон, Україна-Білорусь, Кордон з Білоруссю
Кордон Україна-Білорусь. Фото: charter97.оrg
Кордон Україна-Білорусь. Фото: charter97.оrg

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про закриття кордонів із заходу, а також про посилення держкордону з Україною, яка за його словами, готує знищення Білорусі. Про це повідомляє видання TUT.BY.

Він заявив, що змушений також закрити кордон з Литвою і Польщею.

"Ми змушені відвести війська з вулиць, пів армії поставити під рушницю і закрити державний кордон із заходу - з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашою братською Україною", - заявив Лукашенко.

Лукашенко також звернувся до народів Литви, Польщі та України, попросивши їх протистояти розв'язуванню війни.

"Зупиніть своїх божевільних політиків, не дайте розв'язатися війні", - закликав Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко просив Україну "повернути" опозиціонерів Антона Родненкова і Івана Кравцова, які не збиралися просити в України політичного притулку.

Тим часом Верховна Рада визнала недемократичний характер виборів президента Білорусі, а оприлюднені результати такими, що не відбивають реального волевиявлення білоруських громадян.

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