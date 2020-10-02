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02 жовтня 2020, пʼятниця, 15:30 6
Події 2020-10-02T16:15:01+03:00
Українські Новини
Пожежі в Луганській області локалізовано, населені пункти захищені, - Шмигаль

Пожежі в Луганській області локалізовано, населені пункти захищені, - Шмигаль

Елена Новикова
пожежа, дснс, пожежа в Луганській області
Ліквідація пожежі на Луганщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Луганщині. Фото: ДСНС

Пожежі на території Луганської області локалізовані, а також захищені населені пункти.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час відвідування Луганської області повідомив, йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Зазначається, що Шмигаль, перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий та голова Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін зараз пербувають на місці стихійного лиха в Луганській області.

"Від пожеж в Луганській області постраждали близько 19 тис. гектарів лісових насаджень, кілька населених пунктів, від 250 до 400 будинків. Пожежі локалізовано, населені пункти захищені", - сказав Шмигаль.

За словами Ярового, в рамках кримінальних проваджень розглядається кілька версій причин пожеж.

"Про причини пожеж слідство, серед інших, розглядає наступні версії: підпали, злочинна діяльність, а також специфічні наслідки сильного вітру і відсутність дощу протягом 4 місяців", - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ.

Він додав, що на місці пожеж продовжують працювати понад 2,5 тис. Співробітників ДСНС, поліції і Національної гвардії.

Чечоткін повідомив, що в зоні лиха працює авіація ДСНС - 3 літаки Ан-32 П і 2 вертольоти.

"Наша авіація працює ефективно, в найбільш небезпечних осередках пожежі. Протягом 2 жовтня на території Луганської області скоєно 53 скидання (142 тонн води). З початку гасіння пожеж 113 скидів (382 тонн води)" , - зазначив він.

У селі Сиротине чиновники відвідали двори, які вигоріли повністю.

Крім того, вони поспілкувалися з погорільцями, яким ніде жити і зараз перебувають в одній зі шкіл Сєвєродонецька.

Спортзал школи переобладнали для їх потреб.

"Уряд готовий до виплат компенсацій постраждалим - 300 тис. гривень за повністю зруйнований вогнем будинок, 200 тис. гривень - виплати сім'ям, в яких є загиблі при пожежі. Також буде виплачено 50 тис. гривень, якщо будинок зруйнований частково, і 20 тис. гривень, якщо постраждало господарство", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, бойовики не припинили обстріли навіть під час пожеж на Луганщині.

Однак Володимир Зеленський не пов'язує масштабні пожежі в Луганській області з обстрілами  з боку бойовиків.

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