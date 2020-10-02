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02 жовтня 2020, пʼятниця, 10:16 12
Події 2020-10-02T11:15:04+03:00
Українські Новини
Пожежа в Луганській області поширилася на 13 тис. гектарів

Пожежа в Луганській області поширилася на 13 тис. гектарів

Валерия Драгомирова
дснс, Ліквідація пожежі, пожежі в Луганській області
Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС

Пожежа в Луганській області поширилася на 13 тис. га, 1 осередок займання ліквідовано після того, як  евакуювали село Олександрівка Новоайдарського району через масштабні пожежі, в яких загинули 11 людей. 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

"Протягом 30 вересня та 1 жовтня уздовж лінії розмежування виникло 8 масштабних вогнищ лісових пожеж, з яких 1 осередок (загоряння) між населеними пунктами Байдівка і Половинкине Старобільського району о 12:30 1 жовтня ліквідовано", - сказано в ньому.

Найбільш складна обстановка склалася на ділянці від Станиці-Луганській до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 32 населених пунктів.

"Внаслідок пожеж загинули 9 осіб і госпіталізовані 17. Евакуйовано 150 осіб. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, охоплена вогнем, становить понад 13 тис. гектарів", - йдеться в повідомленні.

При цьому Офіс генерального прокурора 1 жовтня повідомляв, що загиблих - 11 осіб.

Всього до гасіння залучено 2 557 осіб і 264 одиниці техніки.

На місці також працюють психологи обласного управління ДСНС.

Роботи діють в цілодобовому режимі на всіх 7 основних осередках пожеж.

Гасіння пожеж ускладнюється жахливими погодними умовами (з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий посушливий період), внаслідок чого вогонь швидко поширюється на великі площі.

Координацію дій на місці пожежі здійснює щодо усунення наслідків надзвичайної ситуації.

Як повідомили Українськi Новини, президент Володимир Зеленський не пов'язує масштабні пожежі в Луганській області з обстрілами з боку бойовиків.

 

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