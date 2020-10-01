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01 жовтня 2020, четвер, 15:02 5
Політика 2020-10-01T16:15:02+03:00
Українські Новини
Бойовики не припинили обстріли навіть під час пожеж на Луганщині

Бойовики не припинили обстріли навіть під час пожеж на Луганщині

Кира Молчанова
АТО, ООС, Бойовики
Військові. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua
Військові. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua

Бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) 30 вересня, внаслідок чого 1 український військовослужбовець був поранений.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"30 вересня в районах відповідальності українських бригад зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації ", - сказано в ньому.

Вогонь зі стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки та Новоалександрівки, з автоматичної станкового гранатомета - недалеко від Новотроїцького, з гранатометів різних систем - в районі Зайцеве, Миронівського і Новотошківському, зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета - поблизу Зайцеве, зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета - недалеко від Хутора Вільний.

"У результаті ворожого пострілу з підствольного гранатомета один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я пораненого задовільний ", - сказано в повідомленні

Ситуація в районі проведення операції ООС залишається контрольованою, військові готові реагувати на будь-які зміни оперативної обставини.

Водночас відзначається, що провокації із застосуванням трасувальних куль викликали пожежі, загальна площа яких складає понад 85 га.

До ліквідації пожеж в Луганській області залучено 450 військових Збройних сил і виділено понад 10 одиниць важкої інженерної та спеціальної техніки.

"Вдалося локалізувати пожежі в районі населених пунктів Підлісне, Артема, Болотене і Сіверськодонецьк. Боротьба з вогняною стихією триває поблизу Новоалександрівки та Кряківки. На ділянках між н. п. Половинкине - Байдівка й Артема - Малинове - Піщане військовослужбовці ЗСУ разом з представниками ДержНС відрізають шляху поширення вогню до будинків місцевих жителів ", - йдеться в повідомленні

Через сильний поривчастий вітер вогонь поширився на десятки житлових будинків в населених пунктах Трьохізбенка, Кряківка і Муратово, місцеві жителі були евакуйовані.

З початку поточної доби, 1 жовтня, на Донбасі зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню - застосування автоматичного станкового гранатомета поблизу Станиці Луганської.

Як повідомляли Українські Новини, 29 вересня бойовики не порушували режим припинення вогню в зоні ООС.

Кількість загиблих під час пожежі в Луганській області збільшилася на 3 людини до 9.

В Офісі Президента не виключають, що в масштабних пожежах на Луганщині винні бойовики.

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