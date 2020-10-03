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03 жовтня 2020, субота, 05:30 14
Фінанси 2020-10-03T08:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня на вихідних подешевшала. Курс валют від НБУ

Гривня на вихідних подешевшала. Курс валют від НБУ

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 жовтня, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH/USD у той час, як Мінекономіки прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 жовтня, на 1,16 коп. до 28,3105 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,7298
1 долар США 28,3343
1 швейцарський франк 30,8871
10 ієн 2,6861
10 російських рублів 3,6740
1 євро 33,3282

Як повідомляли Українські Новини,  Нацбанк очікує зміцнення гривні  з початком продажів нового врожаю зернових. Нацбанк продовжує виходити на ринок, якщо коливання курсу відбуваються в одну або іншу сторону. З початку вересня НБУ продав 175 млн доларів для згладжування коливань.

Тим часом, в п'ятницю  курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 1 жовтня на 5,35 коп. до 28,4609 UAH / USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD, а курс рубля в кінці робочого тижня обвалився

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