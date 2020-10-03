Гривня на вихідних подешевшала. Курс валют від НБУ

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 жовтня, на 2,38 коп. у той час, як Мінекономіки прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину . до 28,3343 UAH/USD

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 жовтня, на 1,16 коп. до 28,3105 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,7298 1 долар США 28,3343 1 швейцарський франк 30,8871 10 ієн 2,6861 10 російських рублів 3,6740 1 євро 33,3282

Як повідомляли Українські Новини, Нацбанк очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових. Нацбанк продовжує виходити на ринок, якщо коливання курсу відбуваються в одну або іншу сторону. З початку вересня НБУ продав 175 млн доларів для згладжування коливань.

Тим часом, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 1 жовтня на 5,35 коп. до 28,4609 UAH / USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD, а курс рубля в кінці робочого тижня обвалився

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