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Суспільство 2020-10-02T12:52:08+03:00
Українські Новини
У Києві 447 випадків коронавірусу за добу: дані за районами

У Києві 447 випадків коронавірусу за добу: дані за районами

Валерия Драгомирова
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: Depositphotos
Коронавірус. Фото: Depositphotos

За минулу добу, 1 жовтня, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві у порівнянні з попереднім днем збільшилася на 447 осіб до 23 602, померлих - на 10 до 401.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість виявлених хворих в Києві знову збільшується. За минулу добу - плюс 447 осіб, 10 випадків - летальних. Всього від коронавірусу в Києві померла 401 людина. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 23 602", - повідомив він.

Захворіла 251 жінка у віці від 19 до 82 років і 10 дівчаток від 1 до 17 років, а також 168 чоловіків у віці від 18 до 83 років і 18 хлопчиків від 1 року до 17 років.

Серед захворілих 28 медиків.

У лікарні столиці 1 жовтня були госпіталізовані 45 пацієнтів, решта лікуються вдома під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 312 осіб, всього коронавірус подолали 7 253 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано в Дніпровському районі - 93, Деснянському - 70 і Подільському - 61 випадок.

Коронавірус в Києві. Інфографіка: КМДАКоронавірус в Києві. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, кількість закритих на карантин шкіл в Києві залишилася на рівні 4, а переведених на дистанційне навчання класів – зменшилася на 2 до 273.

Тим часом 1 жовтня кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області збільшилася на 149 осіб до 9 428, померлих - на 8 осіб до 186.

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