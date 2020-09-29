Церемонія прощання із загиблими в катастрофі літака Ан-26 відбудеться через 2-3 тижні, — Зеленський

Зеленський розповів, коли відбудеться церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі Ан-26. Фото: ВП

Зеленський розповів, коли відбудеться церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі Ан-26. Фото: ВП

Слідом за інформацією про те, що сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака Ан-26 виплатять 1,5 млн гривень , стало відомо, що церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі літака Ан-26 Збройних сил біля Чугуєва (Харківська область) відбудеться через 2-3 тижні.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на брифінгу у Вінницькій області, передають Українські Новини.

"Що стосується церемонії. Поки що повинна попрацювати експертна комісія. Вона ідентифікує тіла загиблих ... Через 2-3 тижні, я думаю, це буде можливо", - сказав він.

У вівторок в Харкові пройшла церемонія прощання з Віталієм Вільховим - одним з двох, що вижили при самій авіакатастрофі, який, проте, пізніше помер в лікарні.

Як повідомляли Українські Новини, увечері 25 вересня в районі аеропорту Чугуєва при спробі скоєння аварійної посадки розбився літак Ан-26.

На борту перебувало 27 осіб (20 курсантів Харківського військового училища і 7 членів екіпажу). 25 з них загинули під час аварії.

Пізніше в лікарні помер 1 військовослужбовець, якого госпіталізували.

1 курсант, який вижив перебуває в лікарні з травмами середнього ступеня тяжкості.

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