Церемонія прощання із загиблими в катастрофі літака Ан-26 відбудеться через 2-3 тижні, — Зеленський

Слідом за інформацією про те, що сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака Ан-26 виплатять 1,5 млн гривень, стало відомо, що церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі літака Ан-26 Збройних сил біля Чугуєва (Харківська область) відбудеться через 2-3 тижні. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на брифінгу у Вінницькій області, передають Українські Новини. "Що стосується церемонії. Поки що повинна попрацювати експертна комісія. Вона ідентифікує тіла загиблих ... Через 2-3 тижні, я думаю, це буде можливо", - сказав він. У вівторок в Харкові пройшла церемонія прощання з Віталієм Вільховим - одним з двох, що вижили при самій авіакатастрофі, який, проте, пізніше помер в лікарні. Як повідомляли Українські Новини, увечері 25 вересня в районі аеропорту Чугуєва при спробі скоєння аварійної посадки розбився літак Ан-26. На борту перебувало 27 осіб (20 курсантів Харківського військового училища і 7 членів екіпажу). 25 з них загинули під час аварії. Пізніше в лікарні помер 1 військовослужбовець, якого госпіталізували. 1 курсант, який вижив перебуває в лікарні з травмами середнього ступеня тяжкості.