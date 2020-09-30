Причиною катастрофи Ан-26 під Чугуєвом міг стати людський чинник, - Уруський

Віцепрем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський вважає, що а віакатастрофа військового Ан-26 з курсантами на борту могла статися в тому числі і через людський фактор.

Про це віцепрем'єр-міністр повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Уруський вчора, 29 вересня, відвідував військову частину А4104 в Чугуєві, де заслухав доповіді військових і слідчих Державного бюро розслідувань про перебіг розслідування авіакатастрофи Ан-26.

"Зараз проведено низку заходів, серед яких: призначення судово-медичних експертиз, виїмка документів з організації та проведення польотів, допит понад 40 осіб свідків катастрофи. На окремому майданчику на території військової частини А4104 вже відбувається збір фюзеляжу літака, уламки якого були перевезені туди з місця катастрофи", - повідомив Уруський.

За його словами, під час розслідування причин авіакатастрофи стає зрозуміло, що, крім технічних несправностей, роль в трагедії міг зіграти і людський фактор.

"Слідство розглядає кілька різних версій авіакатастрофи. Тим не менш, стає зрозумілим, що на технічні несправності, які трапилися, наклався людський фактор в різних його проявах", - написав Уруський.

Триває і робота над розшифровкою бортових самописців, які перебувають в задовільному стані. Закінчення процесу розшифровки очікується на цьому тижні.

Як повідомляли Українські новини, Ан-26 дозволили посадку лише через хвилину після запиту.

Також вцілілий в авіакатастрофі курсант розповів, як йому вдалося вижити.

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