підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
30 вересня 2020, середа, 16:25 7
Суспільство 2020-09-30T17:00:02+03:00
Українські Новини
Причиною катастрофи Ан-26 під Чугуєвом міг стати людський чинник, - Уруський

Причиною катастрофи Ан-26 під Чугуєвом міг стати людський чинник, - Уруський

Александр Савич
Ан-26, авіакатастрофа, Олег Уруський, Авіакатастрофа Ан-26
Олег Уруський. Фото: Радіо Свобода
Олег Уруський. Фото: Радіо Свобода

Віцепрем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський вважає, що авіакатастрофа військового Ан-26 з курсантами на борту могла статися в тому числі і через людський фактор.

Про це віцепрем'єр-міністр повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Уруський вчора, 29 вересня, відвідував військову частину А4104 в Чугуєві, де заслухав доповіді військових і слідчих Державного бюро розслідувань про перебіг розслідування авіакатастрофи Ан-26.

"Зараз проведено низку заходів, серед яких: призначення судово-медичних експертиз, виїмка документів з організації та проведення польотів, допит понад 40 осіб свідків катастрофи. На окремому майданчику на території військової частини А4104 вже відбувається збір фюзеляжу літака, уламки якого були перевезені туди з місця катастрофи", - повідомив Уруський.

За його словами, під час розслідування причин авіакатастрофи стає зрозуміло, що, крім технічних несправностей, роль в трагедії міг зіграти і людський фактор.

"Слідство розглядає кілька різних версій авіакатастрофи. Тим не менш, стає зрозумілим, що на технічні несправності, які трапилися, наклався людський фактор в різних його проявах", - написав Уруський.

Триває і робота над розшифровкою бортових самописців, які перебувають в задовільному стані. Закінчення процесу розшифровки очікується на цьому тижні.

Як повідомляли Українські новини, Ан-26 дозволили посадку лише через хвилину після запиту.

Також вцілілий в авіакатастрофі курсант розповів, як йому вдалося вижити.

Більше новин про: Ан-26 авіакатастрофа Олег Уруський Авіакатастрофа Ан-26

Віцепрем'єр Уруський заробив трохи більше 7 тисяч ...
Церемонія прощання із загиблими в катастрофі літак...
Розшифровано "чорні ящики" літака АН-26, що впав...
Сім'ям загиблих в катастрофі літака Ан-26 виплатят...
Зеленський звільнив Фокіна
У Києві майже вдвічі впала захворюваність на коронавірус, попри антирекорд в Україні
Новини
До шести зросла кількість лікарень для пацієнтів з COVID-19 в Харкові 16:41
Кабмін продовжив програму "теплих кредитів" до 2022 16:32
Розшифровано "чорні ящики" літака АН-26, що впав 16:25
Причиною катастрофи Ан-26 під Чугуєвом міг стати людський чинник, - Уруський 16:25
"Ощадбанк" продовжив переселенцям термін дії платіжних карток до листопада 16:19
більше новин
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Рахунок за гарячу воду є, води немає. Куди скаржитися киянам на неякісні послуги 16:00
Глава Южненського АПМУ Широков перевищив повноваження, дозволивши працювати буксиру "Витязь", - ЗМІ 17:04
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
більше новин
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Зеленський звільнив Фокіна 13:30
Анжела Печенізька. Скріншот: YouTube/Українські Новини
ДТП з тещею Притули: потерпіла перенесла 8 операцій 17:38
У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити громадянам самогоноваріння для власних потреб 17:15
більше новин
ОПЗЖ лідирує на виборах до Харківської облради, - опитування
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok