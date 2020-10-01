У Луганській області евакуюють ще одне село - Олександрівку

У четвер, 1 жовтня, село Олександрівка Новоайдарського району через масштабні пожежі, в яких загинули 11 людей, евакуюють. Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай на сторінці в Facebook.

Він зазначив, що сильний вітер пішов в сторону населеного пункту, у зв'язку з чим глава Новоайдарської РДА оголосив про евакуацію.

В населений пункт направили поліцію, швидкі й автобуси для евакуації.

"Будемо концентрувати всі сили, щоб відбити Олександрівку. Сподіваємося, що за ніч у всіх населених пунктах буде локалізація, а завтра приступимо до гасіння пожеж у лісах", - додав Гайдай.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента допускає, що масштабні пожежі в Луганській області могли виникнути внаслідок обстрілів бойовиків із застосуванням трасувальних куль.

Також в Луганській області, де вирують масштабні пожежі, опадів не очікується, а вітер поступово буде вщухати – вже завтра його швидкість впаде до 7-12 м/сек.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини