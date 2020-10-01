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01 жовтня 2020, четвер, 22:20 5
Політика 2020-10-01T23:00:02+03:00
Українські Новини
У поліції є 4 версії виникнення пожеж в Луганській області

У поліції є 4 версії виникнення пожеж в Луганській області

Ольга Фандорина
пожежа, Луганська область, пожежі в Луганській області
Пожежа в Луганській області. Фото: Нацполіція
Пожежа в Луганській області. Фото: Нацполіція

Правоохоронці розглядають 4 основні версії виникнення пожеж в Луганській області, від яких загинуло вже 11 осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"В рамках семи кримінальних проваджень, розпочатих за фактами масштабних пожеж в районах Луганської області, встановлюються причини загоряння лісових масивів і житлового сектора прилеглих населених пунктів ... Слідство перевіряє всі версії виникнення пожеж. Основні з них: обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольною органам державної влади території Луганської області, умисний підпал, самозаймання трави й ліси внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем", - йдеться в ньому.

Попередня правова кваліфікація - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 270 Кримінального кодексу).

За даними слідства, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж, гасіння яких ускладнився погодними умовами та сильним вітром.

Зараз локалізовано і ліквідовано 116 пожеж, на 30 ділянках спалаху працюють підрозділи рятувальників.

Зараз з метою документування злочинів працюють понад 30 слідчо-оперативних груп.

Проведено 20 оглядів місць подій в зоні пожеж, допитано 58 осіб - свідків і потерпілих.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента допускає, що масштабні пожежі в Луганській області могли виникнути внаслідок обстрілів бойовиків.

Крім того, в Луганській області, де вирують пожежі та продовжують розповсюджуватися, вітер поступово буде вщухати – вже завтра його швидкість впаде до 7-12 м/сек.

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