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02 жовтня 2020, пʼятниця, 10:20 9
Суспільство 2020-10-02T11:15:03+03:00
Українські Новини
Антирекорд із захворюваності на коронавірус зростає попри зменшення тестувань

Антирекорд із захворюваності на коронавірус зростає попри зменшення тестувань

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Тест на коронавірус, ПЛР-тести, Тестування на коронавірус, ІФА-тести
Коронавірус. Фото: Pixele
Коронавірус. Фото: Pixele

Минулої доби, 1 жовтня, було проведено 29 527 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 2,1% менше в порівнянні з попередньою добою, і 21 207 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 7, 2% менше в порівнянні з 30 вересня.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 50 734 тестувань, з них 29 527 методом ПЛР, а також 21 207 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 337 942 дослідження на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 2 жовтня надійшло 4 856 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 284 500 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, у Всесвітній організації охорони здоров'я в Україні прогнозують, що в найближчі місяці кількість нових випадків коронавірусної інфекції в Україні може скласти 7-9 тис. на день.

Крім того, навіть при появі дієвої вакцини проти коронавірусу, може знадобитися близько року на повернення життя людей в норму після пандемії.

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