Кількість проведених тестів на коронавірус перевищила 30 тисяч на добу

30 вересня було проведено 30 167 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що в порівнянні з попередньою добою на 9,4% більше , і 22 855 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 3, 4% менше в порівнянні з 29 вересня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 53 022 тестування, з них 30 167 методом ПЛР, а також 22 855 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 308 415 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 1 жовтня надійшло 4 415 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 279 644 повідомлення про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 30 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 069 до 213 028, кількість померлих від захворювання — на 64 людини до 4 193 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 1%, нових летальних випадків не змінилося.

Тим часом Україна на карантині 204-й день.

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