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01 жовтня 2020, четвер, 11:22 11
Суспільство 2020-10-01T12:45:03+03:00
Українські Новини
Кількість проведених тестів на коронавірус перевищила 30 тисяч на добу

Кількість проведених тестів на коронавірус перевищила 30 тисяч на добу

Анна Рудык
Институт мозга, Пандемія, Коронавірус, тести на коронавірус, Пандемія коронавірусу, ПЛР-тести
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

30 вересня було проведено 30 167 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що в порівнянні з попередньою добою на 9,4% більше, і 22 855 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 3, 4% менше в порівнянні з 29 вересня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 53 022 тестування, з них 30 167 методом ПЛР, а також 22 855 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 308 415 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 1 жовтня надійшло 4 415 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 279 644 повідомлення про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 30 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 069 до 213 028, кількість померлих від захворювання — на 64 людини до 4 193 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 1%, нових летальних випадків не змінилося.

Тим часом Україна на карантині 204-й день.

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