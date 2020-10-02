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02 жовтня 2020, пʼятниця, 09:26 11
Фінанси 2020-10-02T11:15:04+03:00
Українські Новини
Держбюджет зібрав доходів більше плану на 15%

Держбюджет зібрав доходів більше плану на 15%

Сергей Жолобецкий
Мінфін, Міністерство фінансів, Держказначейство, Профіцит, Доходи, дефіцит держбюджету
Держбюджет другий місяць поспіль перевиконується за доходами
Держбюджет другий місяць поспіль перевиконується за доходами

У вересні державний бюджет перевиконано за доходами на 15,3%, або на 10,1 млрд гривень в той час, як ПФ почав фінансувати пенсії за жовтень,

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету за вересень склали 76,083 млрд гривень з планом у 65,986 млрд гривень.

Отже, держбюджет у вересні за доходами виконано з профіцитом у 10,1 млрд гривень.

Доходи загального фонду держбюджету у вересні склали 61,103 млрд гривень при плані 52,752 млрд гривень, спецфонду - 14,980 млрд гривень при плані 13,234 млрд гривень.

Надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) у вересні склало 24,746 млрд гривень, тоді як у вересні минулого року цей показник склав 22,161 млрд гривень.

У січні-вересні держбюджет за доходами виконано на 98,5%.

Доходи держбюджету за 9 місяців склали 764,778 млрд гривень при плані в 776,581 млрд гривень.

Таким чином, дефіцит склав 11,803 млрд гривень.

За січень-вересень ЄСВ надійшло 209,929 млрд гривень, тоді як минулого року за цей же період надійшло 198,710 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів у 2019 році залучило до державного бюджету 227,6 млрд гривень, 4,3 млрд доларів і 387 млн ​​євро коштом розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Також в Україні у 2021 році підвищать пенсії для деяких категорій українців у кілька етапів.

Крім того, за підрахунками фахівців, один працівник утримує одного пенсіонера. Тому що зараз група так званого "основного працездатного віку" досить солідна.

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