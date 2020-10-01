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  • Міносвіти оголосило набір полярників на 26 експедицію в Антарктиду. Шукають не тільки вчених
01 жовтня 2020, четвер, 21:31 4
Життя 2020-10-01T22:15:02+03:00
Українські Новини
Міносвіти оголосило набір полярників на 26 експедицію в Антарктиду. Шукають не тільки вчених

Міносвіти оголосило набір полярників на 26 експедицію в Антарктиду. Шукають не тільки вчених

Елена Новикова
станція
Станція
Станція "Академік Вернадський" в Антарктиці. Фото: Олександр Марченко

Національний антарктичний науковий центр МОН опублікував 12 вакансій на 26-у Українську антарктичну експедицію у той час, як українським полярникам Кабмін збільшив розмір добових у 50 разів. Шукають не тільки вчених, а й лікаря, кухаря, дизеліста-електрика, механіка і сисадміна. Подати заявку на відбір можна до 12 жовтня. Про це повідомляється на офіційному сайті центру.

Так, переможці конкурсного відбору будуть проводити наукові дослідження і забезпечувати життєдіяльність станції "Академік Вернадський" в Антарктиді з весни 2021 до весни 2022 року.

Перелік вакансій:

  • 7 вчених;
  • лікар;
  • кухар;
  • дизеліст-електрик;
  • системний механік;
  • системний адміністратор зв'язку.

Відзначається, що вчені повинні працювати за такими напрямками досліджень: геологічні та геофізичні науки, фізичні науки та науки про життя. Відбір буде проходити в чотири етапи. Ті, хто бажає взяти участь у конкурсі, повинні заповнити відповідні анкети.

Кожному учаснику експедиції забезпечать їжу, спецодяг, медичний супровід і доступ в інтернет. Точний розмір окладу для кожного фахівця не уточнюється, проте в четвер, 30 вересня, Кабінет Міністрів на засіданні прийняв рішення збільшити розмір добових для полярників, які перебувають на станції "Академік Вернадський" до 390 днів, в 30 разів і в 50 - для тих, хто знаходиться на понад 390 днів.

А докладніше з вимогами до кожного фахівця, умовами конкурсу та соціальними гарантіями можна ознайомитися в офіційному оголошенні.

Як повідомляли Українські Новини, в квітні 25-а українська антарктична експедиція прибула до Антарктиди після 2-тижневої обсервації в Чилі.

Раніше Пінгвіни, які покинули околиці станції "Академік Вернадський" в кінці травня, повернулися з півдня в розпал полярної зими. Аномалію пояснили занадто теплою для такого періоду погодою.

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