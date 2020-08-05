Через аномально теплу зиму пінгвіни повернулися в Антарктиду

Пінгвіни, які покинули околиці станції "Академік Вернадський" в кінці травня , повернулися з півдня в розпал полярної зими. Аномалію пояснили занадто теплою для такого періоду погодою.

Про це розповіли українські полярники з Національного антарктичного полярного центру.

Це пінгвіни дженту або субантарктичні, які є типовими жителями острова Галіндез, де розташована станція, в усі сезони, крім зими.

"Зазвичай масове повернення пінгвінів на острів спостерігається в другій половині жовтня (відповідає квітню в нашій півкулі). У попередні роки острів взимку був майже весь скутий льодом, зими були снігові і люті, але в цьому році зима видалася аномально теплою — висота снігового покриву 46 см (для порівняння — два роки тому в такий самий час ця цифра була в три рази більшою — 151 см, в 2019 — 130 см). Вдень сніг тане, денна температура на станції плюсова — сьогодні +2,3 С °, а вчора цілих 4,1 С°", - розповів біолог двадцять п'ятої УАЕ Олександр Салганський.

Пінгвіни в околицях станції "Академік Вернадський" в Антарктиді. Фото: Національний антарктичний полярний центр.

Пінгвіни дивляться на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді. Фото: Національний антарктичний полярний центр.

Як повідомляли Українські Новини, після обсервації в Чилі 25-а українська експедиція дісталася до Антарктиди.

У лютому в Антарктиді зафіксували новий температурний рекорд, температура на базі Есперанза піднялася до +18.3 градусів.