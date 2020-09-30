Українським полярникам збільшили добові у 50 разів

Кабінет Міністрів збільшив розмір добових для полярників, які перебувають на станції "Академік Вернадський" до 390 днів у 30 разів і у 50 - для тих, хто перебуває понад 390 днів.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Зазначається, що антарктична польове забезпечення встановлюється як компенсація за екстремальні умови роботи і виплачується в національній валюті в розмірі, передбаченому для виплати добових під час службових відряджень, збільшених у 30 разів за кожен день безперервного перебування на станції "Академік Вернадський" тривалістю до 390 днів і в 50 разів - тривалістю понад 390, починаючи з 391 дня.

Як повідомляли Українські Новини, в травні на антарктичній станції "Академік Вернадський" пішов з життя українець. 35-річний кухар наклав на себе руки через особисті проблеми.

21 квітня 25-а українська антарктична експедиція прибула в Антарктиду після 2-тижневої обсервації в Чилі.



Крім того, через аномально теплу зиму в Антарктиду повернулися пінгвіни.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини