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30 вересня 2020, середа, 22:08 6
Суспільство 2020-09-30T23:30:01+03:00
Українські Новини
Українським полярникам збільшили добові у 50 разів

Українським полярникам збільшили добові у 50 разів

Валерия Драгомирова
Кабмін, станція
Станція
Станція "Академік Вернадський" в Антарктиці. Фото: Олександр Марченко

Кабінет Міністрів збільшив розмір добових для полярників, які перебувають на станції "Академік Вернадський" до 390 днів у 30 разів і у 50 - для тих, хто перебуває  понад 390 днів.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Зазначається, що антарктична польове забезпечення встановлюється як компенсація за екстремальні умови роботи і виплачується в національній валюті в розмірі, передбаченому для виплати добових під час службових відряджень, збільшених у 30 разів за кожен день безперервного перебування на станції "Академік Вернадський" тривалістю до 390 днів і в 50 разів - тривалістю понад 390, починаючи з 391 дня.

Як повідомляли Українські Новини, в травні на антарктичній станції "Академік Вернадський" пішов з життя українець. 35-річний кухар наклав на себе руки через особисті проблеми.

21 квітня 25-а українська антарктична експедиція прибула в Антарктиду  після 2-тижневої обсервації в Чилі.


Крім того, через аномально теплу зиму в Антарктиду повернулися пінгвіни

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