Після обсервації в Чилі 25-а українська експедиція дісталася до Антарктиди

В той час, як коронавірус зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди, 25-а українська антарктична експедиція прибула до Антарктиди після 2-тижневої обсервації в Чилі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства освіти і науки, передають Українські Новини.

"Учасники 25-ї української антарктичної експедиції (УАЕ) подолали останній відрізок шляху до Антарктиди і дісталися до станції "Академік Вернадський". Після 6 днів шляху кораблем команда прибула на острів Галіндез пізно вночі", - йдеться в ньому.

Наголошується, що через карантин команда не змогла з першого разу дістатися до Антарктиди і змушена була повернутися в Київ, але завдяки скоординованій роботі багатьох українських відомств та дипломатичних установ експедицію вдалося доставити в Чилі в кінці березня.

Прибуття 25-ї УАЕ в Антарктиду. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Там вони пройшли 2-тижневу обсервацію і 14 квітня вирушили на станцію "Академік Вернадський".

На станції їх чекали колеги з 24-ї експедиції, які провели там вже більше року, а також сезонний загін вчених, який перебуває в Антарктиді кілька місяців.

У повідомленні також наголошується, що зараз на станції складні погодні умови: дуже вітряно і сніжно.

Головним завданням полярників протягом наступних кількох днів буде розвантаження корабля - у Чилі на нього завантажили близько 6 фур запасів продуктів харчування, приладів і пального.

Станція "Академік Вернадський". Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Після розвантаження судна команда 24-ї української антарктичної експедиції передасть станцію 25-ї експедиції і почне довгоочікуване подорож додому.

Як повідомляли Українські Новини, 20 січня Міністерство освіти і науки затвердило список українських полярників, які мали відправитися в антарктичну експедицію в березні цього року.

У лютому в Антарктиді зафіксували новий температурний рекорд, температура на базі Есперанза піднялася до +18.3 градусів.