Гривня ослабла після зміцнення. Курс нацвалюти на міжбанку в четвер

В четвер, 1 жовтня, на міжбанківському валютному ринку курс гривні після зміцнення в середу на 3 коп. знизився на 5 коп. до 28,34 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,27-28,29 UAH\/USD, потім котирування виросли до 28,32-28,34 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 28,33-28,35 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,37% з 23,74 UAH\/USD до 28,34 UAH\/USD. У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 жовтня, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH\/USD. Крім того, станом на 9:30 знизився середній курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків на 1,49 коп. до 28,4061 UAH\/USD, курс купівлі - знизився на 0,94 коп. до 28,2033 UAH\/USD.