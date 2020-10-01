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01 жовтня 2020, четвер, 17:32 9
Фінанси 2020-10-01T19:45:03+03:00
Українські Новини
Гривня ослабла після зміцнення. Курс нацвалюти на міжбанку в четвер

Гривня ослабла після зміцнення. Курс нацвалюти на міжбанку в четвер

Елена Новикова
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Курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку

В четвер, 1 жовтня, на міжбанківському валютному ринку курс гривні після зміцнення в середу на 3 коп. знизився на 5 коп. до 28,34 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,27-28,29 UAH/USD, потім котирування виросли до 28,32-28,34 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,33-28,35 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,37% з 23,74 UAH/USD до 28,34 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 жовтня, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH/USD.

Крім того, станом на 9:30 знизився середній курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків на 1,49 коп. до 28,4061 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 0,94 коп. до 28,2033 UAH/USD.

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