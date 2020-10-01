Гривня продовжує падати. Офіційний курс на п'ятницю та вихідні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 жовтня, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH / USD, в той час, як в обмінних пунктах київських банків долар після одноденного зростання знову почав падати.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 жовтня, на 1,16 коп. до 28,3105 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,7298 1 долар США 28,3343 1 швейцарський франк 30,8871 10 ієн 2,6861 10 російських рублів 3,6740 1 євро 33,3282

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України очікує, що гривня зміцниться, коли почнуться продажі нового врожаю зернових. Також НБУ не відмовлявся і не збирається відмовлятися від плавучого курсоутворення.

Раніше повідомлялося про те, що найближчим часом курс долара в Україні може підскочити до 28,5 гривень до долара.

Крім того, з четверга, 1 жовтня, з обігу вилучають монети у 25 копійок.

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