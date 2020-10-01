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01 жовтня 2020, четвер, 16:34 5
Фінанси 2020-10-01T17:15:01+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує падати. Офіційний курс на п'ятницю та вихідні

Гривня продовжує падати. Офіційний курс на п'ятницю та вихідні

Елена Новикова
НБУ, курс гривні, Офіційний курс
Офіційний курс гривні на 2-4 жовтня
Офіційний курс гривні на 2-4 жовтня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 жовтня, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH / USD, в той час, як в обмінних пунктах київських банків долар після одноденного зростання знову почав падати.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 жовтня, на 1,16 коп. до 28,3105 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,7298
1 долар США 28,3343
1 швейцарський франк 30,8871
10 ієн 2,6861
10 російських рублів 3,6740
1 євро 33,3282

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України очікує, що гривня зміцниться, коли почнуться продажі нового врожаю зернових. Також НБУ не відмовлявся і не збирається відмовлятися від плавучого курсоутворення.

Раніше повідомлялося про те, що найближчим часом курс долара в Україні може підскочити до 28,5 гривень до долара.

Крім того, з четверга, 1 жовтня, з обігу вилучають монети у 25 копійок.

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