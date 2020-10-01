На ліквідацію наслідків червневого паводку на заході України виділили ще 175 мільйонів гривень

На ліквідацію наслідків червневої повені на заході України. Кабінет Міністрів виділив 175,3 млн гривень Державному агентству водних ресурсів. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства економіки, торгівлі і сільського господарства, передають Українські Новини. Гроші виділені з резервного фонду держбюджету для продовження аварійно-відновлювальних робіт на водогосподарських об'єктах, пошкоджених через негоду в Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській і Чернівецькій областях. Згідно з повідомленням, на сьогодні загальна сума коштів, виділених з резервного фонду держбюджету постраждалим областям, склала 1 377,5 млн гривень. Як повідомляли Українські Новини, 24-25 червня внаслідок значних і сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводка з підйомами рівнів води. Тим часом в Івано-Франківській області через негоду загинули три людини. Також Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків негоди в західних областях.