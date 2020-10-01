На ліквідацію наслідків червневого паводку на заході України виділили ще 175 мільйонів гривень

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства економіки, торгівлі і сільського господарства, передають Українські Новини.

Гроші виділені з резервного фонду держбюджету для продовження аварійно-відновлювальних робіт на водогосподарських об'єктах, пошкоджених через негоду в Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській і Чернівецькій областях.

Згідно з повідомленням, на сьогодні загальна сума коштів, виділених з резервного фонду держбюджету постраждалим областям, склала 1 377,5 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 24-25 червня внаслідок значних і сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводка з підйомами рівнів води.

Тим часом в Івано-Франківській області через негоду загинули три людини.

Також Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків негоди в західних областях.

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