Сильні дощі, затоплення та шквали. Рятувальники попередили про погіршення погоди

Сьогодні, 24 червня, українців знову попередили про сильні грози і дощі. Про це сказано в повідомленні прес-служби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що 24 червня у Києві гроза, а в Київській області вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпеки).

"24 червня в Україні, крім сходу, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; в більшості західних областей значні дощі (I рівень небезпеки)", - сказано в повідомленні.

24-25 червня в результаті значних і сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводку з підйомами рівнів води.

А на окремих ділянках річок басейнів Дністра, Прута, Тиси можливий вихід води на заплаву та досягнення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, окремих прирічкових госп.об'єктів, автодоріг місцевого значення; початкове затоплення прирічкових ділянок р. Чернівці., м. Івано-Франківськ, в Чернівецькій області затоплення об'єктів прикордонної служби.

При сильних зливах залишається ймовірність формування значного місцевого і схильного стоку, в гірських районах утворення селевих потоків, може мати негативні наслідки.

У результаті проходження максимального рівня високого дощового паводку очікується затоплення сільськогосподарських угідь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів; затоплення сіл Маршинці, Тарасівці, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчиківці Новоселицького району; спрацювання сигнальних пристроїв, затоплення блоків сигналізації застави с. Костичани Новоселицького району; затоплення блоків сигналізації військової частини с. Мамалига, Новоселицького району; затоплення автомобільної дороги та ринку Добробут, початкове затоплення Калинівського ринку р. Чернівців.

Як повідомляли Українські Новини, 24 червня у Києві хмарно з проясненнями, вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, грози, в окремих районах град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +25...+27 градусів.

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