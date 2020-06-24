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24 червня 2020, середа, 09:25 12
Суспільство 2020-06-24T11:15:02+03:00
Українські Новини
Сильні дощі, затоплення та шквали. Рятувальники попередили про погіршення погоди

Сильні дощі, затоплення та шквали. Рятувальники попередили про погіршення погоди

Анна Рудык
Паводок, Гроза, Негода, Прогноз погоди, Підтоплення, дощ, Негода в Києві, Негода в Україні
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

Сьогодні, 24 червня, українців знову попередили про сильні грози і дощі. Про це сказано в повідомленні прес-служби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що 24 червня у Києві гроза, а в Київській області вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпеки).

"24 червня в Україні, крім сходу, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; в більшості західних областей значні дощі (I рівень небезпеки)", - сказано в повідомленні.

24-25 червня в результаті значних і сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводку з підйомами рівнів води.

А на окремих ділянках річок басейнів Дністра, Прута, Тиси можливий вихід води на заплаву та досягнення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, окремих прирічкових госп.об'єктів, автодоріг місцевого значення; початкове затоплення прирічкових ділянок р. Чернівці., м. Івано-Франківськ, в Чернівецькій області затоплення об'єктів прикордонної служби.

При сильних зливах залишається ймовірність формування значного місцевого і схильного стоку, в гірських районах утворення селевих потоків, може мати негативні наслідки.

У результаті проходження максимального рівня високого дощового паводку очікується затоплення сільськогосподарських угідь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів; затоплення сіл Маршинці, Тарасівці, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчиківці Новоселицького району; спрацювання сигнальних пристроїв, затоплення блоків сигналізації застави с. Костичани Новоселицького району; затоплення блоків сигналізації військової частини с. Мамалига, Новоселицького району; затоплення автомобільної дороги та ринку Добробут, початкове затоплення Калинівського ринку р. Чернівців.

Як повідомляли Українські Новини, 24 червня у Києві хмарно з проясненнями, вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, грози, в окремих районах град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

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