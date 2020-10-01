Шмигаль обговорив з главами наглядових рад держпідприємств нарахування зарплат з урахуванням КРІ

Нарахування зарплат з урахуванням КРІ (key performance indicators - ключові показники результатів діяльності для наглядових рад) п рем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з главами наглядових рад державних підприємств , в той час, як КС визнав неконституційним обмеження зарплат чиновників під час карантину .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабінету Міністрів за результатами наради прем'єра з головами наглядових рад підприємств, передають Українські Новини.

"... прем'єр-міністр подякував членам спостережних рад за роботу під час пандемії, коли країна потребувала мобілізації зусиль і була змушена скоротити заробітні плати всім чиновникам, держслужбовцям, членам правління і наглядовим радам. Шмигаль нагадав, що Конституційний Суд частково зняв обмеження в щодо держслужбовців. Також прем'єр-міністр висловив пропозицію про введення КРІ", - йдеться в ньому.

Глава уряду під час наради запропонував головам спостережних рад можливі варіанти виходу з ситуації, що склалася навколо обмежень заробітних плат, і закликав їх до діалогу.

Зокрема, було запропоновано варіант збільшення максимальної суми виплат на перехідний період.

Як повідомляли Українськi Новини, в квітні Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва і правління державних компаній і членів наглядових рад державних компаній до розмірів 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. Гривень).

Член наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Сергій Лещенко в квітні задекларував 332 062 гривні винагороди за роботу як члена наглядової ради.

4 вересня Шмигаль виступив за скасування обмежень на розмір зарплат керівникам і членам наглядової ради державних підприємств і банків.

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