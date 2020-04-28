Член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко задекларував понад 300 тис. гонорару в квітні

Член наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Сергій Лещенко, який у березні задекларував третину мільйона гривень гонорару від "Укрзалізниці",

Про це свідчать дані в Єдиному державному реєстрі декларацій, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 15 квітня Лещенко отримав гонорар у розмірі 062 332 гривень.

Джерелом коштів є роботодавець - "Укрзалізниця".

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України підозрює посадових осіб Філії "Центр забезпечення виробництва" Акціонерного товариства (АТ) "Українська залізниця" в змові у 2017-2019 роках з власниками ряду фірм, що дозволило шляхом завищення вартості закупівлі на тендерах присвоїти 80 млн гривень.

Також тимчасовий виконуючий обов'язки голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Желько Марчек, який в 2018 році задекларував 3 квартири та 5 млн гривень доходів, задекларував у березні 449,7 тис. гривень заробітної плати.

Раніше член наглядової ради "Укрзалізниці" Журавльов отримав гонорар 332,1 тис. гривень.