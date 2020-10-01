На вибори до Київської міської ради зареєстрували 23 партії

Київська міська територіальна виборча комісія процес реєстрації кандидатів у депутати Київської міської ради завершила. Всього зареєстровано списки 23 партій.

Про це Українським Новинам повідомили в секретаріаті комісії.

"23 партії зареєстровані", - сказала представник ТВК.

Згідно з опублікованими постановами, партія "Український демократичний альянс за реформи (УДАР)" веде на вибори 120 кандидатів, на чолі списку - кандидат в мери міста, діючий мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

"Слуга народу" включила до свого списку 110 кандидатів, а його перший номер - дружина міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, волонтер Євгенія.

"Євросолідарності" веде на вибори 120 кандидатів, а очолює партійний список дружина колишнього Президента Петра Порошенка Марина.

"Голос" висунув 99 кандидатів, на чолі списку - колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Партія "Перемога Пальчевського" склала список з 75 кандидатів, очолює список кандидат в мери Києва, власник клініки Eurolab Андрій Пальчевський.

"Опозиційна платформа - За життя" зареєструвала на вибори 86 кандидатів, перший у списку - кандидат в мери столиці, ексголова Київської міської ради Олександр Попов.

"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" подала партійний список зі 120 претендентів, який очолює кандидат в мери Києва, депутат Верховної Ради від однойменної фракції Олексій Кучеренко.

Від "Всеукраїнського об'єднання "Свобода" зареєстровано 110 кандидатів у депутати, очолює список кандидат в мери столиці, ексдепутат Ради Андрій Іллєнко.

Радикальна партія Олега Ляшка склала список з 83 кандидатів, першим з яких вказано кандидата в мери Києва, колишнього заступника міністра економіки Михайла Поживанова.

Від партії "За майбутнє" балотуються 109 кандидатів, на чолі партійного списку - кандидат у мери столиці від цієї партії, депутат Київради Сергій Гусовський.

"Сила і честь" подала список зі 113 кандидатів, очолює його кандидат у мери Києва, колишній голова Служби безпеки України Ігор Смешко.

Партія "Пропозиція" зареєструвала 81 кандидата, перша в списку - волонтер Наталя Юсупова.

"Партія Шарія" йде на вибори з 66 кандидатами, очолює список колишній помічник депутата 5-го скликання від Партії регіонів Олександра Лещинського Михайло Железняк.

Партія "Єдність" Олександра Омельченка "зареєструвала на вибори 120 кандидатів в депутати, перший номер в списку - кандидат в мери, колишній мер столиці Олександр Омельченко.

Партія "Разом сила" включила до партсписку 66 кандидатів, а очолила його кандидат у депутати Ради на дострокових парламентських виборах 2019 року на окрузі № 95 (Київська область) Надія Данилова.

"Наш край" включив до виборчого списку 120 кандидатів до міськради, перший номер - кандидат в мери Києва, депутат Ради від депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов.

"Екологічна альтернатива" склала список з 77 кандидатів, на чолі якого - кандидат в мери столиці, колишній тимчасовий виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції (листопад 2019 - травень 2020) Єгор Фірсов.

Партія "Громадянський рух Миколи Томенка "Рідна країна" зареєструвала на вибори 70 кандидатів у депутати міськради, перший номер у списку - кандидат в мери Києва, колишній депутат Ради Микола Томенко.

Партія "Команда Левченка "Народовладдя" зареєструвала на вибори 110 кандидатів в депутати міськради, перший номер у списку - кандидат в мери, ексдепутат Ради Юрій Левченко.

До списку "Партії національного егоїзму" включено 66 кандидатів, на чолі - ексзаступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

Від партії "Правий сектор" балотуються 66 кандидатів, очолює - лідер партії Андрій Тарасенко.

"Громадянський рух "Хвиля" зареєстрував на вибори 82 кандидати в депутати Київради, перший номер у списку - глава партії Володимир Козленко.

Також ТВК зареєструвала список кандидатів у депутати міськради від партії "Еко партія Берези", проте список кандидатів на даний момент комісією не опублікований.

До 5 жовтня включно зареєстровані особи можуть зняти свою кандидатуру з виборів шляхом подачі в ТВК заяви про відмову від балотування.

Як повідомляли Українські Новини, за посаду мера Києва змагатимуться 20 кандидатів .

Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня.

Тим часом на вибори мера Харкова зареєстрували 15 кандидатів.

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