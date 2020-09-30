За посаду мера Києва змагатимуться 19 кандидатів. Хто вони

Київська міська територіальна виборча комісія (ТВК) завершила реєстрацію кандидатів на вибори мера Києва , зареєструвавши 19 претендентів у мери.

Відповідну інформацію підтвердили в комісії, а постанови опубліковані на сторінці ТВК на сайті Київської міської ради, передають Українські Новини.



Так, зі слів представника комісії, 29 вересня комісія завершила реєстрацію кандидатів в мери Києва.



Раніше ТВК зареєструвала 17 кандидатів, а 28 і 29 вересня - ще двох: колишнього депутата Верховної Ради Андрія Іллєнка від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" і блогера Олену Філонову від партії "Разом сила".



Згідно з опублікованими постановами, ТВК зареєструвала 19 кандидатів в мери столиці.



Кандидат в мери столиці, власник клініки Eurolab Андрій Пальчевський , який балотується від партії "Перемога Пальчевського", з 31 березня по 14 липня 2010 року обіймав посаду заступника міністра у справах сім'ї, молоді та спорту, після чого подав у відставку, а в 1994 році балотувався в Державну думу Росії під №3 виборчого списку об'єднання "Партія любителів пива".



Чинний мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко ("Український демократичний альянс за реформи") був обрав міським головою ще в червні 2014 року, у 2006-2008 роках був радником колишнього Президента Віктора Ющенка; в березні 2006 року Кличко одночасно балотувався в Раду і Київрада як глава Блоку "Пора - ПРП", а також боровся на пост мера Києва, за підсумками виборів пройшов до Київради.



Вперше в мери Києва балотується депутат Ради від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук ("Слуга народу"), яка 31 жовтня 2010 року було обрано мером Рави-Руської від партії "Сильна Україна" (за інформацією ЗМІ партія належала Сергію Тігіпку, а через 2 роки влилася в партію регіонів), у своїй Верещук у саму партію не входила.



Також Верещук балотувалася в Раду 8-го скликання як самовисуванка на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року в окрузі № 122, але програла Володимиру Парасюку, зайнявши 6-е місце з підтримкою 4,46% голосів виборців.



З ними за пост мера столиці побореться колишній заступник міністра економіки Михайло Поживанов (від Радикальної партії Олега Ляшка), який в березні 2010 року був звільнений з посади заступника міністра економіки у зв'язку з відставкою уряду Юлії Тимошенко.



У 2014 він взяв участь у відкритих конкурсах на посаду заступника міністра у Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерство екології та природних ресурсів, де обидві конкурсні комісії схвалили кандидатуру Поживанова, але міністр Мінрегіонбуду відмовився рекомендувати кандидата на затвердження.



Також Поживанов балотувався в депутати Ради від партії "Сила і честь" на парламентських виборах 2019 року (№11 в списку).



Серед кандидатів в мери - телеведучий Сергій Притула ("Голос"), який у 2019 році приєднався до команди "Голосу" і на парламентських виборах балотувався в Раду під №30 виборчого списку партії, а після оголошення про висунення його на посаду мера столиці повідомив, що завершує акторську кар'єру.



Від "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" у виборах бере участь депутат Ради від цієї ж фракції Олексій Кучеренко - раніше він був депутатом 5-го і 6-го скликання парламенту від блоку "Наша Україна", а депутатом нинішнього скликання обрано від "Батьківщини".



Колишній тимчасово виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції (листопад 2019 - травень 2020) Єгор Фірсов, який балотується в мери від партії "Екологічна альтернатива", був депутатом 7-го скликання парламенту, а на парламентських виборах в 2014 році висувався за партійним списком партії "Блок Петра Порошенка", приєднавшись за квотою партії "УДАР", 8 лютого 2016 року пішов з фракції "БПП", після чого був позбавлений мандата з'їздом партії.



Колишній депутат Ради Микола Томенко вирішив поборотися за пост київського міського голови від своєї партії "Громадський рух Миколи Томенка".



Раніше Томенко був позаштатним радником колишнього Президента Петра Порошенка, в 2002 році був обраний депутатом Ради від блоку "Наша Україна", у 2005 році обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з гуманітарних і соціальних питань в уряді Юлії Тимошенко, в 2006, 2007 і 2012 роках обирався депутатом Ради від "Батьківщини", у 2014 - від "БПП", проте в 2016 році був позбавлений мандата з'їздом партії.



Ексголова Київської міськради Олександр Омельченко(партія "Єдність") раніше вже обіймав посади і голови Київської міської державної адміністрації (з 1996 по 2006 роки), і мера Києва (з 1999 по 2006 роки), а в 2007 році був обраний депутатом Ради від "Нашої України - народної самооборони".



Депутат Київради Сергій Гусовський (партія "За майбутнє") вже балотувався в мери столиці у 2015 році. Також він балотувався в депутати Ради на позачергових парламентських виборах в 2019 році по округу №212 в Києві.



Колишній депутат Ради Юрій Левченко балотуватиметься в мери Києва від своєї партії "Команда Левченко "Народовладдя". У 2014 році він був обраний депутатом Ради по округу № 223 (Київ), а на дострокових виборах Ради в 2019 році також балотувався по округу №223.



Від "Опозиційної платформи - За життя" кандидатом на пост мера столиці є ексголова Київради Олександр Попов, який був членом Партії регіонів, міністром з питань житлово-комунального господарства України (2007 і 2010), був депутатом Ради 6-го скликання, головою Київської міської державної адміністрації (з 16 листопада 2010 року по 14 грудня 2013 року), однак відсторонений від посади у зв'язку з підозрою в причетності до порушення конституційних прав громадян, які 30 листопада 2013 року перебували на Майдані Незалежності, і 25 січня 2014 року було звільнено.



Депутат Ради Сергій Шахов балотується в мери від партії "Наш край".

У 8-му скликанні Ради він був обраний депутатом на проміжних виборах по округу №114 (Луганська область.



Колишній голова Служби безпеки України Ігор Смешко (2003-2005) висунутий в мери партією "Сила і честь". З 2014 по 2019 рік Смешко був радником Президента Петра Порошенка, у 2019 - балотувався в Президенти від партії "Сила і честь".



Віктор Петрук, висунутий від партії "Громадянський руху" Хвиля ", - інженер і транспортний експерт, був автором альтернативного проєкту Шулявської розв'язки у вигляді реверсного кільця; кияни підтримали необхідною кількістю голосів дві петиції на підтримку такого варіанту розв'язки, проте в КМДА відмовилися від проведення конкурсу.



Партією "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" висунуто у мери Києва ексдепутата Ради 7-го і 8-го скликань Андрія Іллєнка.



Олена Філонова від партії "Разом сила" балотується вперше. Вона - ведуча програми "Ревізор краси", а партію "Разом сила" створили громадські організації, серед яких - рух "Авто-Євро-Сила".



В порядку самовисування в мери столиці балотуються лідер партії "Союз лівих сил" Максим Гольдарб, також Діана Гранцева, яка працює в сегменті житлово-комунального господарства з 2015 року, в 2017 році із партнерами заснувала компанію "Затишна оселя", потім - Національну українську асоціацію житла.



До 5 жовтня включно зазначені зареєстровані особи можуть зняти свою кандидатуру з виборів шляхом подачі в ТВК заяву про відмову від балотування.



Як повідомляли Українські Новини, місцеві вибори відбудуться 25 жовтня.



Тим часом на вибори мера Харкова зареєстрували 15 кандидатів.

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