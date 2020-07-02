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  • В курортній Кирилівці масово отруїлися відпочивальники
02 липня 2020, четвер, 16:12 4
Події 2020-07-02T16:33:07+03:00
Українські Новини
В курортній Кирилівці масово отруїлися відпочивальники

В курортній Кирилівці масово отруїлися відпочивальники

Ольга Фандорина
Отруєння, Кирилівка, відпочинок на морі
Кирилівка. Фото: stolychno.news
Кирилівка. Фото: stolychno.news

У Кирилівці Запорізької області на базі відпочинку масово отруїлися відпочивальник.

Про це йдеться в повідомленні на сайті селищної рада Кирилівки.

Повідомляється, що інцидент стався на базі відпочинку "Дніпровські зорі", де люди почали скаржитися на погіршення стану здоров'я ще напередодні ввечері. Їх госпіталізували з симптомами харчового отруєння, такими як блювота і підвищена температура, в Якимівську центральну районну лікарню.

Директор місцевої Амбулаторії загальної практики сімейної медицини Ірина Мохур заявила, що всі постраждалі пов'язують свій стан з прийомом їжі або купанням в басейні. Але всім, хто скаржиться на підвищення температури, зроблять тести на коронавірус.

Тепер на базі відпочинку працюють співробітники поліції та інших служб. Місцеві ЗМІ пишуть, що вже госпіталізовано 15 осіб.

У свою чергу в селищній раді підкреслюють, що з початку епідемії COVID-19 в Кирилівці не було зафіксовано жодного випадку захворювання.

А тим часом, в розпал сезону на одеських пляжах туристи забули про карантин і відпочивають без обмежень.

Раніше Українські Новини повідомляли, під час посилення карантину, в Одесі працівників пляжу зобов'язали носити маски і дотримувати соціальну дистанцію в 2 метри.

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