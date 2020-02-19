У Тернополі в їдальні коледжу масово отруїлися учні

12 учнів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою отруїлися в їдальні навчального закладу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що у постраждалих діагностували харчове отруєння.

"19 лютого в ДСНС надійшла інформація, що в інфекційне відділення Збаразької ЦРЛ з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 12 учнів (2003 - 2005 р. н.), які вживали їжу в їдальні Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в готелі у селі Славське, Львівська область, місцевої їжею отруїлися 14 осіб, з яких четверо - діти.

Раніше група вихованців Бузького дошкільного навчального закладу потрапила в лікарню з симптомами отруєння.

Також масові отруєння сталися на весіллі: півсотні чоловік ледве пережили банкет на Буковині.

А у Львівській області 14 осіб отруїлися у ресторані.