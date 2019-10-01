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01 жовтня 2019, вівторок, 20:17 41
Суспільство 2019-10-01T22:15:02+03:00
Українські Новини
Масові отруєння на весіллі: півсотні чоловік ледве пережили бенкет на Буковині

Масові отруєння на весіллі: півсотні чоловік ледве пережили бенкет на Буковині

Швидка допомога. Фото: Національна Поліція
Швидка допомога. Фото: Національна Поліція

На Буковині після весільних бенкетів в один день за допомогою до медиків звернулися 46 дорослих і 10 дітей, повідомляється на сайт Національної поліції.

"Сьогодні, 1 жовтня, приблизно о 3 годині ночі в чергову частину Путильського відділення поліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що в приймальне відділення надійшло 11 місцевих жителів гострий гастроентероколіт невстановленої етіології", – повідомляють в поліції.

До середини дня кількість хворих склала 50 чоловік. Серед них – дев'ять неповнолітніх у віці від 5 до 15 років. Всі постраждалі 30 вересня гостювали на весіллі в одному з ресторанів в селищі Путила.

Аналогічне повідомлення надійшло вранці і в Сторожинецький відділ поліції. В місцеву лікарню з харчовим отруєнням звернулися 5 дорослих та 8-річна дитина, які 29-го вересня були на весіллі в ресторані у селищі Красноїльськ.

Зараз потерпілі перебувають під спостереженням лікарів. Їх стан стабільний, загрози життю і здоров'ю немає. За вказаними фактами поліцейські почали кримінальні провадження.

Як повідомляли Українські Новини, півсотні дітей отруїлися в шкільній їдальні Одеси, а в Миколаївській області діти масово отруїлися у дитсадку. Раніше Держнс попередила українців про масових отруєннях по Україні напівфабрикатами, шаурмою та їжею з кафе.

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