Мінкультури отримало мільярд гривень з Фонду боротьби з коронавірусом, але нічого не витратило

Міністерство культури й інформаційної політики отримало 1 млрд гривень з Фонду боротьби з коронавірусом на розвиток креативних індустрій, проте з них нічого не витратив.

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів на запит Українських Новин.

Зазначається, що всього Мінкультури виділено 1 млрд гривень для підтримки сфери культури та креативних індустрій, туризму, кіно.

При цьому станом на 24 вересня касові видатки міністерства не здійснювались.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я використало 3,1% виділених йому коштів фонду боротьби з коронавірусом.

При цьому Міністерство освіти та науки розподілило всі 52,5 млн гривень, виділених йому з фонду по боротьбі з COVID-19, Міністерство соціальної політики - 2,5 млрд з 3,5 млрд гривень.

Міністерству соціальної політики виділено кошти в обсязі 3 457,9 млн гривень (касові видатки - 2 539,2 млн гривень).

Також Держуправлінню справами виділили 41,2 млн гривень з фонду боротьби з коронавірусів на підготовку лікарень.

Кабмін розподілив 66 млрд гривень з Фонду боротьби з COVID-19.

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