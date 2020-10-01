Обладнання і надбавки медпрацівникам. У МОЗ розповіли, на що йдуть кошти з фонду боротьби з коронавірусу

тоді як Зеленський заперечує брак коштів у фонді боротьби з коронавірусом. Міністерство охорони здоров'я станом на 31 серпня використало 3,1% виділених йому коштів фонду боротьби з коронавірусом,

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів на запит Українських Новин.

Всього МОЗ було виділено 14,345 млрд гривень (523,7 млн ​​гривень - касові видатки).

Зокрема, 2,999 млрд гривень (523,7 млн ​​гривень - касові видатки) було виділено на закупівлю обладнання для проведення тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, виплату 300% надбавок медпрацівникам, залученими до боротьби з поширенням коронавірусу.

З цієї суми станом на 31 серпня було використано 409,754 млн гривень і закуплено товарів на 40,780 млн гривень, що становить 3,1% від усіх виділених з фонду коштів.

Також 5,955 млрд гривень було виділено на підвищення доплат і надбавок до зарплат медпрацівників та інших співробітників, залучених до боротьби з поширенням коронавірусу; 5,3 млрд гривень - на закупівлю устаткування для приймальних відділень опорних лікарень.

Ще 100 млн гривень МОЗ отримало на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Раніше Українські Новини писали, як Кабмін розподілив 66 млрд гривень з Фонду боротьби з COVID-19.

Також Держуправлінню справами виділили 41,2 млн гривень з фонду боротьби з коронавірусів на підготовку лікарень

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