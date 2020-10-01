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01 жовтня 2020, четвер, 09:59 8
Медицина 2020-10-01T11:00:02+03:00
Українські Новини
Обладнання і надбавки медпрацівникам. У МОЗ розповіли, на що йдуть кошти з фонду боротьби з коронавірусу

Обладнання і надбавки медпрацівникам. У МОЗ розповіли, на що йдуть кошти з фонду боротьби з коронавірусу

Анна Рудык
МОЗ, Коронавірус, Надбавки медикам, Фонд боротьби з коронавірусом, Фонд боротьби з COVID-19
Міністерство охорони здоров'я. Фото: 112.ua
Міністерство охорони здоров'я. Фото: 112.ua

Міністерство охорони здоров'я станом на 31 серпня використало 3,1% виділених йому коштів фонду боротьби з коронавірусом, тоді як Зеленський заперечує брак коштів у фонді боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів на запит Українських Новин.

Всього МОЗ було виділено 14,345 млрд гривень (523,7 млн ​​гривень - касові видатки).

Зокрема, 2,999 млрд гривень (523,7 млн ​​гривень - касові видатки) було виділено на закупівлю обладнання для проведення тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, виплату 300% надбавок медпрацівникам, залученими до боротьби з поширенням коронавірусу.

З цієї суми станом на 31 серпня було використано 409,754 млн гривень і закуплено товарів на 40,780 млн гривень, що становить 3,1% від усіх виділених з фонду коштів.

Також 5,955 млрд гривень було виділено на підвищення доплат і надбавок до зарплат медпрацівників та інших співробітників, залучених до боротьби з поширенням коронавірусу; 5,3 млрд гривень - на закупівлю устаткування для приймальних відділень опорних лікарень.

Ще 100 млн гривень МОЗ отримало на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Раніше Українські Новини писали, як Кабмін розподілив 66 млрд гривень  з Фонду боротьби з COVID-19.

Також Держуправлінню справами виділили 41,2 млн гривень з фонду  боротьби з коронавірусів на підготовку лікарень

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