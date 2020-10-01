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  • Залишок коштів на казначейському рахунку скоротився більш ніж вдвічі
01 жовтня 2020, четвер, 09:47 14
Економіка 2020-10-01T11:00:02+03:00
Українські Новини
Залишок коштів на казначейському рахунку скоротився більш ніж вдвічі

Залишок коштів на казначейському рахунку скоротився більш ніж вдвічі

Сергей Жолобецкий
єдиний казначейський рахунок, Державна казначейська служба, залишок коштів на ЄКР, залишок в Дерджказні
Держказна в вересні спорожніла більш ніж на 20 млрд гривень
Держказна в вересні спорожніла більш ніж на 20 млрд гривень

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) у вересні скоротився у 2,1 раза з 45,657 млрд гривень (на 1 вересня) до 21,275 млрд гривень (на 1 жовтня), тоді як НБУ продає валюту з резервів.

Про це йдеться в повідомленні Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку у 2020 році становив 10,517 млрд гривень (за станом на 1 квітня), а максимальний - 75,701 млрд гривень станом на 1 липня.

У 2019 залишок коштів на ЄКР збільшився з 9,861 млрд гривень до 17,547 млрд гривень.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році становив 8,196 млрд гривень (за станом на 1 березня), а максимальний - 61,83 млрд гривень - на 1 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

У 2018 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 5,099 млрд до 9,861 млрд гривень.

У січні-березні поточного року доходи населення збільшилися на 7,3% в порівнянні з 1-м кварталом 2019 року до 874,409 млрд гривень.

При цьому витрати збільшилися на 8,6% до 935,485 млрд гривень.

У  разі підвищення мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень.

Своєю чергою Верховна Рада збільшила з 1 вересня мінімальну зарплату до 5 тис. Гривень.

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