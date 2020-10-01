Залишок коштів на казначейському рахунку скоротився більш ніж вдвічі

Держказна в вересні спорожніла більш ніж на 20 млрд гривень

Держказна в вересні спорожніла більш ніж на 20 млрд гривень

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) у вересні скоротився у 2,1 раза з 45,657 млрд гривень (на 1 вересня) до 21,275 млрд гривень (на 1 жовтня), тоді як НБУ продає валюту з резервів

Про це йдеться в повідомленні Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку у 2020 році становив 10,517 млрд гривень (за станом на 1 квітня), а максимальний - 75,701 млрд гривень станом на 1 липня.

У 2019 залишок коштів на ЄКР збільшився з 9,861 млрд гривень до 17,547 млрд гривень.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році становив 8,196 млрд гривень (за станом на 1 березня), а максимальний - 61,83 млрд гривень - на 1 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

У 2018 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 5,099 млрд до 9,861 млрд гривень.

У січні-березні поточного року доходи населення збільшилися на 7,3% в порівнянні з 1-м кварталом 2019 року до 874,409 млрд гривень.

При цьому витрати збільшилися на 8,6% до 935,485 млрд гривень.

У разі підвищення мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень.

Своєю чергою Верховна Рада збільшила з 1 вересня мінімальну зарплату до 5 тис. Гривень.

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